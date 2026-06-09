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In occasione della Festa di Sant’Antonio 2026, in programma a Bologna dal 12 al 14 giugno e promossa dall’Antoniano insieme ai frati e alla comunità della Basilica di S. Antonio, è previsto un ricco programma di eventi culturali e musicali dedicati a bambini e famiglie.

Tre giorni all’insegna di solidarietà, condivisione e incontro nel quartiere dell’Antoniano e di Via Guinizelli. Laboratori musicali, di danza e creativi, giochi tradizionali, street food e in chiusura il concerto del Piccolo Coro “Mariele Ventre” diretto da Margherita Gamberini.

La festa prenderà il via dal pomeriggio di venerdì 12 giugno con attività dedicate alle famiglie e tanti intrattenimenti per i più piccoli. Al Chiostro del Pane (Via Guinizelli 3), dalle 16.30 alle 20.00, sono previsti giochi tradizionali in legno e attività truccabimbi a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna.

Presso Via Guinizelli 13 si svolgerà un articolato programma di laboratori. In Aula OFF, dalle 16.30 alle 17.45, è in programma lo Zecchino d’Oro Lab a cura di Alex Visintainer, rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni.

Queste attività precederanno la cena in strada, dalle 19.30 alle 22.00, dove sarà possibile, per tutti i tre giorni, cenare presso gli stand gastronomici di street food allestiti lungo Via Guinizelli.

In Aula 2 si susseguiranno i laboratori musicali a cura di Bruna De Nisi:

“Primi passi con la musica” (0–12 mesi, 12–24 mesi e 24–36 mesi) e “Musica in Gioco” (3 e 4 anni), che si terranno tra le 16.30 e le 19.00.

Sempre in Aula OFF, dalle 18.00 alle 19.00, è previsto anche il laboratorio di danza dello Zecchino d’Oro a cura di Cristina Benati (5–11 anni).

SABATO 13 GIUGNO al Chiostro del Pane, dalle 18.00 alle 22.00, continueranno i giochi tradizionali di legno e truccabimbi a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna.

In Via Guinizelli 13, nel pomeriggio, sono in programma i concerti interattivi per l’infanzia dei Musicullanti 2.0: dalle 16.30 alle 17.30 per la fascia 0–36 mesi e dalle 18.00 alle 19.00 per i bambini 3–5 anni, entrambi in Aula OFF.

Nella stessa fascia oraria, in Aula 1, si svolgerà il laboratorio di danza dello Zecchino d’Oro a cura di Cristina Benati (5–11 anni).

Alle 17.30, nella Basilica di Sant’Antonio, è prevista una benedizione e affidamento speciale a S. Antonio di bambine e bambini, oltre che degli animali domestici. La Benedizione sarà accompagnata con il canto del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano.

DOMENICA 14 GIUGNO al Chiostro del Pane (Via Guinizelli 3), dalle 16.30 alle 20.00, sono in programma giochi di legno, BIMBazar – mercatino delle bambine e dei bambini, truccabimbi a cura della Croce Rossa Italiana e laboratori “La casa a rovescio” di Michela Cattani.

Alle 16.30, presso la Mensa P. Ernesto, è prevista la presentazione del libro “Pane, pasta, pizza” di Franca Bosc e Lucia Cucciarelli (Loescher Editore) con laboratorio di panificazione a cura di Giuseppe Boccuzzi, rivolto a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni.

In Via Guinizelli 13, nel pomeriggio, si svolgeranno nuovamente i laboratori musicali “Primi passi con la musica” e “Musica in Gioco” a cura di Bruna De Nisi, oltre allo Zecchino d’Oro Lab per la fascia 5–11 anni.

La Festa di Sant’Antonio 2026 si chiuderà con la grande serata finale in un tripudio di musica che vedrà sul palco di Via Guinizelli le esibizioni dei corsi dell’Antoniano (ore 19.00), il concerto del Coro Centro21 (ore 20.30).

Si chiude in bellezza alle ore 21.00 con l’atteso concerto, gratuito e aperto a tutti, del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna, diretto da Margherita Gamberini, che proporrà il suo repertorio di classici dello Zecchino d’Oro e le nuove uscite musicali dedicate all’estate e agli 80 anni della Repubblica.

La Festa di Sant’Antonio fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.