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La Casa della Comunità di Formigine si rinnova per essere ancora più vicina ai cittadini: un importante intervento di riqualificazione, realizzato grazie ai fondi PNRR, ha reso gli spazi più moderni, funzionali e accoglienti, migliorando l’accessibilità dei servizi e il lavoro dei professionisti.

Venerdì 12 giugno, alle ore 16.30, è in programma l’inaugurazione a cui sono invitati i cittadini: sarà l’occasione per presentare i nuovi ambulatori e i servizi che rafforzano l’assistenza sanitaria di prossimità sul territorio.

Nel corso dell’evento verrà inoltre svelato il progetto di umanizzazione della Pediatria di Comunità realizzato dal Team Enjoy, che ha trasformato la sala d’attesa in uno spazio colorato e accogliente dedicato ai bambini e alle loro famiglie.