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Prende il via mercoledì 10 giugno “Mercoledì da leoni”, la rassegna estiva di eventi che animerà il centro storico di Reggio Emilia tutti i mercoledì, fino al 15 luglio, con appuntamenti gratuiti e diffusi pensati per accompagnare la città dal tardo pomeriggio fino alla sera con spettacoli, sport, giochi e mercatini.

Per chi sceglie di arrivare nel cuore della città in bicicletta, oltre che in una delle 1.300 rastrelliere del centro, ci sarà la possibilità di parcheggiare la due ruote, gratuitamente e in sicurezza, nell’area di piazza Frumentaria che sarà appositamente allestita con rastrelliere e sorvegliata nelle serate del mercoledì dalle ore 18 a mezzanotte.

E’ inoltre sempre in funzione il Bicibox, la velostazione a pagamento di via Cecati, automatizzata e quindi accessibile h24.

Chi viene in città in automobile, potrà invece lasciare l’auto negli stalli blu dei controviali dove al mercoledì la sosta è sempre gratuita a partire dalle ore 13. A nemmeno un quarto d’ora di cammino da piazza Prampolini sono inoltre disponibili i parcheggi gratuiti Cecati e Gasometro. A meno di un chilometro e mezzo da piazza Prampolini è disponibile il parcheggio dell’ex Polveriera, che come il Cecati è collegato al centro dal servizio gratuito Minibù attivo fino alle 20.30 (per la gratuità occorre ricordare di munirsi del biglietto del parcheggio), Dalle ore 20 sono gratuiti anche tutti gli altri stalli di sosta blu dentro alla circonvallazione.

Infine, a disposizione degli automobilisti ci sono anche i parcheggi a pagamento dell’Ex caserma Zucchi e il parcheggio Aci. Si ricorda infine che a Reggio Emilia è in funzione Aladinobus il servizio di trasporto pubblico urbano notturno su prenotazione tramite App al costo di 2,5 euro, attivo tutti i giorni dalle ore 20.30 alle 00.30 (venerdì e sabato fino all’1.30).