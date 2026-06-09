

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Prosegue l’impegno del Comune di Medicina a sostegno delle famiglie residenti sul territorio, in risposta ai rincari dei costi energetici che negli ultimi anni hanno inciso in modo significativo sui bilanci domestici.

Per il 2026 sono pervenute 152 domande tramite il Portale Servizi Online dell’ASP Circondario Imolese nel periodo previsto dal bando. A seguito delle verifiche dei requisiti, sono state ammesse 110 richieste. In questi giorni, è in corso l’erogazione del contributo economico a fondo perduto, destinato al pagamento delle utenze domestiche di luce e gas.

Il contributo sarà corrisposto fino ad un massimo di € 400 per nucleo familiare a copertura di una singola bolletta per utenze domestiche di energia elettrica e gas, sostenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 ed il 31 gennaio 2026.

«Le risorse stanziate rappresentano un segnale di attenzione e vicinanza verso le cittadine e i cittadini che si trovano ad affrontare maggiori difficoltà economiche. Negli ultimi anni, come Amministrazione comunale, abbiamo rafforzato le misure di sostegno rivolte alle famiglie medicinesi, con l’obiettivo di offrire risposte di fronte all’aumento dei costi dell’energia. Siamo consapevoli che il contributo non vada a risolvere i problemi economici delle nostre famiglie, ma rappresenta un piccolo aiuto concreto» – dichiara l’Assessora alle Politiche Sociali Dilva Fava.