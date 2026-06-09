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L’invito del Sindaco Daviddi: «Ci sono tratti del fiume Secchia che possono apparire tranquilli e innocui, ma che in realtà nascondono insidie anche molto gravi».

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, il Comune di Casalgrande richiama l’attenzione della cittadinanza sui rischi legati alla frequentazione di fiumi, torrenti e corsi d’acqua, alla luce delle indicazioni diffuse dalla Regione Emilia-Romagna e dei tragici episodi che, anche negli ultimi giorni, hanno interessato diversi territori della regione.

La Regione Emilia-Romagna ha infatti ricordato che tutte le acque interne superficiali – fiumi, torrenti, canali, laghi e specchi d’acqua – non sono destinate alla balneazione e che tali ambienti possono presentare pericoli anche quando appaiono tranquilli e sicuri.

Correnti improvvise, vortici, fondali profondi o irregolari, sponde scivolose e temperature dell’acqua particolarmente basse anche nei mesi più caldi rappresentano infatti elementi di rischio che ogni anno provocano incidenti gravi e, purtroppo, anche vittime.

Per questo motivo il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, rivolge un appello alla prudenza e alla responsabilità, con particolare riferimento al fiume Secchia, che attraversa il territorio comunale e che durante il periodo estivo attira numerosi frequentatori.

«Purtroppo ogni estate assistiamo a episodi drammatici che coinvolgono persone che si avvicinano al fiume Secchia per trovare un po’ di refrigerio durante le giornate più calde. Per questo vogliamo rivolgere un appello a tutta la cittadinanza affinché non venga mai sottovalutata la pericolosità di questo corso d’acqua.

Chi vive il territorio conosce bene le caratteristiche del Secchia, ma molte persone che lo frequentano occasionalmente possono essere indotte a pensare che alcuni tratti siano sicuri. In realtà esistono insidie che non sempre sono visibili a un primo sguardo.

Ci sono punti in cui l’acqua appare calma, limpida e apparentemente innocua, ma che possono nascondere situazioni di pericolo anche molto gravi. Per questo invito tutti a rispettare le indicazioni e i divieti esistenti e ad adottare sempre la massima prudenza. La prevenzione e la consapevolezza rappresentano il modo più efficace per evitare tragedie e salvaguardare la propria sicurezza e quella delle persone che ci accompagnano».

L’Amministrazione comunale invita pertanto cittadini e visitatori ad adottare comportamenti prudenti e responsabili durante la frequentazione delle aree fluviali e ricorda che la prevenzione rappresenta il primo strumento per evitare incidenti e tutelare la sicurezza delle persone.