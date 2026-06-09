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Partecipazione molto ampia e un dibattito ricco di spunti all’incontro “Nucleare, energia del futuro?”, che si è svolto nei giorni scorsi al Parco Tegge di Felina. Oltre cento persone hanno preso parte alla serata promossa da Legambiente, SPI CGIL, Casina in Cammino, Ecologia Integrale, Riserva della Biosfera Appennino Tosco-Emiliano e dai Comuni di Castelnovo Monti e Casina.

Protagonista dell’incontro è stato l’ingegnere nucleare Angelo Tartaglia, già docente del Politecnico di Torino, che ha offerto una riflessione approfondita sulle prospettive del nucleare e più in generale sulle sfide della transizione energetica, coinvolgendo il pubblico in un confronto aperto e stimolante.

Numerosi gli interventi e le domande dei presenti, a testimonianza di quanto il tema dell’energia sia oggi sentito dalla comunità. Nel corso della serata sono emersi diversi elementi di riflessione, sia rispetto alle opportunità sia rispetto alle criticità legate all’eventuale ritorno del nucleare in Italia. Tra i punti affrontati da Tartaglia, i tempi necessari per la realizzazione di nuove centrali, i costi degli impianti, gli aspetti legati alla sicurezza e il tema dello smaltimento delle scorie radioattive. Tartaglia ha inoltre richiamato l’attenzione sulle difficoltà che diversi Paesi stanno affrontando nella gestione e nel progressivo smantellamento degli impianti realizzati nei decenni passati, con investimenti molto rilevanti richiesti a fine vita delle centrali.

Accanto a queste considerazioni, il relatore ha sottolineato l’importanza di percorsi che possano partire dal basso e coinvolgere direttamente territori, cittadini e imprese. In particolare ha evidenziato il ruolo che possono avere le comunità energetiche e una diffusione sempre più ampia degli impianti fotovoltaici sui tetti di abitazioni, edifici pubblici e aziende. Secondo le valutazioni illustrate durante l’incontro, una forte accelerazione in questa direzione consentirebbe di avvicinarsi in modo significativo all’autonomia energetica, valorizzando superfici già disponibili senza ulteriore consumo di suolo.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’esito dell’iniziativa e per l’ampia partecipazione registrata.

“L’interesse dimostrato dai cittadini – afferma l’assessora Silvia Dallaporta – conferma quanto sia importante creare occasioni di approfondimento e confronto su temi complessi che riguardano il nostro futuro. Credo che l’Italia debba avere un’attenzione particolare alla tutela del territorio, che è il bene più prezioso che abbiamo. Per questo è fondamentale discutere in modo informato delle diverse opzioni energetiche, valutandone benefici e criticità”.

L’Amministrazione intende proseguire il percorso di informazione e dibattito pubblico sui temi dell’energia, della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica, favorendo momenti di confronto aperti e basati su dati, conoscenze scientifiche e partecipazione dei cittadini.