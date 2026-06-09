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Nell’ambito delle attività di formazione e addestramento del Personale della Polizia di Stato

impegnato nella gestione delle emergenze, nella mattinata odierna, 9 giugno 2026, si è

svolta, presso il quartiere fieristico di Bologna, un’importante esercitazione operativa che

ha visto coinvolte diverse articolazioni della Polizia di Stato.

L’attività addestrativa è finalizzata a consolidare le procedure di coordinamento tra la Sala

Operativa della Questura, gli equipaggi operativi sul territorio e le unità specialistiche

chiamate a intervenire in scenari ad elevata complessità.

Lo scenario simulato ha riguardato un grave episodio di violenza riconducibile a una

pregressa situazione di maltrattamenti in ambito familiare. Nel corso della simulazione, un

soggetto armato ha raggiunto un padiglione fieristico alla ricerca della propria ex compagna

per reinstaurare un rapporto affettivo e, dopo averla trovata in compagnia del nuovo

partner, ha dato origine a un acceso diverbio. La lite è degenerata rapidamente in

un’aggressione durante la quale il soggetto ha ferito con un coltello il nuovo compagno della donna. Successivamente, ha estratto un’arma da fuoco e si è barricato all’interno del

padiglione, prendendo in ostaggio il ferito. La situazione ha reso necessario l’intervento

coordinato delle Pattuglie della Polizia di Stato, delle Unità Operative di Primo Intervento

(UOPI), del Team di Negoziazione, degli Artificieri e di ulteriori Operatori specializzati.

L’attività ha permesso di attestare l’efficacia delle comunicazioni tra i diversi livelli di

comando e controllo, dalla ricezione delle chiamate al Numero Unico di Emergenza 112 fino

alla gestione operativa dell’intervento e delle successive attività specialistiche.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di formazione congiunta per il

Personale della Polizia di Stato appartenente ai diversi uffici e specialità coinvolti,

favorendo l’integrazione delle competenze operative e il costante miglioramento della

capacità di risposta agli eventi critici.

All’esercitazione hanno preso parte gli Operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e

Soccorso Pubblico, gli Agenti del Commissariato di P.S. di San Giovanni in Persiceto e del

Commissariato di P.S. Bolognina-Pontevecchio, gli istruttori di tiro e tecniche operative, i

nuclei RPC e un Dirigente del servizio. Era inoltre presente, in qualità di osservatore, un

negoziatore di secondo livello del N.O.C.S., inviato dalla Direzione Centrale, a conferma

dell’importanza attribuita all’attività addestrativa.

Le operazioni si sono svolte in un padiglione appositamente delimitato del quartiere

fieristico Virtus Arena, messo a disposizione da Bologna Fiere Group. Tutti i partecipanti

impiegati nello scenario operativo agiranno secondo specifici protocolli addestrativi

predisposti per garantire la massima sicurezza del Personale coinvolto.

La collaborazione tra la Questura di Bologna e Bologna Fiere Group conferma l’impegno

condiviso nel promuovere iniziative finalizzate alla sicurezza, alla prevenzione e alla

preparazione degli Operatori chiamati quotidianamente a intervenire a tutela dei cittadini.