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L’estate non è semplicemente una stagione sul calendario, ma una vera e propria attitudine mentale. È il desiderio di fare nuove esperienze, la voglia di allungare le serate in compagnia e la ricerca costante di quella spensieratezza genuina che si accende subito dopo il tramonto. In questa atmosfera vibrante di gusto e stile, esiste un’icona indiscussa della socialità italiana che da decenni detta le regole del divertimento estivo, trasformando ogni aperitivo o dopocena in un viaggio sensoriale costellato da contrasti inaspettati: Brancamenta.

Questo celebre amaro alla menta piperita nasce da una ricetta unica e inimitabile, capace di unire una complessa formula segreta di erbe aromatiche all’olio essenziale di menta piperita piemontese, unanimemente considerata la più pregiata al mondo. Sin dal suo debutto sul mercato, Brancamenta si è imposto offrendo un profilo aromatico che non cerca compromessi: al primo assaggio sprigiona un impatto glaciale immediato, che attraversa il palato con decisione e si traduce in un brivido di piacere intenso. Le ricche note erbacee si intrecciano alla perfezione con la freschezza balsamica della menta, con accenni di liquirizia purissima e sfumature officinali, lasciando un retrogusto pulito e appagato. È un’esperienza che coinvolge tutti i cinque sensi, regalando un’estasi di pura soddisfazione ad ogni sorso, a patto che si rispetti l’unica e fondamentale regola del brand: il freddo estremo.

La filosofia del marchio per la stagione calda punta tutto sulla purezza e sulla forza della temperatura, preferendo l’essenzialità del distillato a qualsiasi altra combinazione. Per chi cerca una sensazione piacevolmente rigenerante durante le calde serate estive, la scelta d’elezione si concentra infatti sull’enfatizzare il servizio on the rocks, dove il liquore viene servito rigorosamente ghiacciato ed idealmente sottozero. Accompagnato dal ghiaccio nel bicchiere, Brancamenta rivela la sua anima più autentica e spensierata, diventando il partner ideale per le conversazioni e i momenti di condivisione serale, grazie a uno stile lineare, nitido e profondamente dissetante.

Per sbloccare questo brivido estivo in modo impeccabile, la corretta modalità di consumo e linea guida aziendale prevede una degustazione liscia con l’aggiunta di 3 cubetti di ghiaccio, avendo cura di utilizzare una bottiglia o un bicchiere provenienti direttamente dal freezer. Questa precisa combinazione sottozero è studiata specificamente per garantire un’esperienza intensa e ultra-refreshing a ogni singolo sorso, quella che da anni viene raccontata nei celebri spot televisivi Brancamenta, mantenendo intatta la struttura dell’amaro senza alterarne l’equilibrio.

Che si scelga di consumarlo al bancone di un locale all’aperto o durante una serata in terrazza tra amici, Brancamenta rimane l’instancabile custode del piacere estivo. Le mode passano e le stagioni si susseguono, ma il richiamo di una notte senza fine al gusto di Brancamenta, vissuto attraverso questo rito rigorosamente ghiacciato, resta il vero punto di riferimento per rinfrescare la bella stagione.