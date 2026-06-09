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Mercoledì 10 giugno la mitica 1000 Miglia attraverserà San Felice sul Panaro, indicativamente dalle 10 alle 12.30. È previsto prima il passaggio di circa 200 Ferrari e poi quello della 1000 Miglia.

L’ingresso in paese sarà da Rivara, percorrendo la SP 468, via Degli Estensi, via Mazzini, viale Campi, via Bergamini, via Ascari, via Bassa e la SP 468 in direzione di Camposanto. Ci sarà la chiusura totale al traffico solo del centro dalle 9.30, con divieto di sosta dalle 6. I parcheggi consigliati sono quelli di piazza Italia e di piazza Ettore Piva (piazza del Mercato). Previste anche una serie di iniziative collaterali e la presenza di punti di ristoro. «Salutiamo con estrema soddisfazione questo evento storico – spiega l’assessore allo Sport Paolo Pianesani – dopo i successi legati al ciclismo, il debutto della Mille Miglia a San Felice conferma la nostra vocazione di tappa strategica nel panorama dei grandi eventi internazionali. Non era mai accaduto in precedenza e questo scrive una pagina nuova per il nostro territorio. Il merito va a una sinergia vincente: ringrazio Vincenzo Credi di Aci Modena e l’organizzatore Giovanni Caprioli per la preziosa cooperazione, insieme alle aziende partner che hanno reso possibile questo ambizioso progetto».