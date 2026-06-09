Domani, mercoledì 10 giugno, la 1000 Miglia attraverserà anche il territorio della Città di Sassuolo, portando in città il fascino di una delle manifestazioni motoristiche più iconiche al mondo.
Il passaggio dei veicoli interesserà il seguente percorso: via Radici in Monte, da Ponte Veggia, via Muraglie, via Palestro, via Radici in Monte, via Pia, piazza Martiri Partigiani con attraversamento in corrispondenza del cannocchiale centrale, via Battisti, piazza Garibaldi, via Mazzini, con transito in controsenso nel tratto tra via XX Settembre e via Aravecchia, via Adda e via Bertoli, fino al confine con il Comune di Fiorano Modenese.
Per consentire il passaggio in sicurezza della manifestazione, saranno previste interruzioni e deviazioni temporanee della circolazione dalle ore 13,45 alle ore 15,15 circa.
Le modifiche alla viabilità saranno limitate al tempo strettamente necessario al transito dei veicoli della Mille Miglia 2026.
Un’occasione speciale per vedere da vicino auto storiche e vivere, anche a Sassuolo, il passaggio di un evento che unisce motori, storia e territorio.