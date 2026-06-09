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Nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impiegato in uno specifico servizio di contrasto al crimine diffuso, ha tratto in arresto un uomo di 57 anni reggiano per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa cui è sottoposto.

Nello specifico, durante il servizio i poliziotti della Questura reggiana avevano ricevuto la segnalazione di un alert del braccialetto elettronico antistalking indossato da una anziana signora di 80 anni, in quanto persona offesa in un procedimento a carico del figlio per il reato di atti persecutori.

Compresa immediatamente l’urgenza della situazione, gli agenti della Polizia di Stato si recavano presso l’abitazione della signora dove, all’interno del pianerottolo del condominio, rintracciavano effettivamente il figlio in piena violazione delle prescrizioni a lui imposte.

Sulla base di ciò, il 57enne veniva tratto in arresto in flagranza di reato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto nei suoi confronti l’aggravamento della misura cautelare con il contestuale aumento della distanza che l’uomo dovrà mantenere nei confronti dell’anziana madre.