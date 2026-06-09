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Sabato 13 giugno a Maranello torna la Notte Rossa, la grande festa dedicata alla passione per i motori, giunta alla tredicesima edizione con un programma ricchissimo di eventi.

“Maranello è pronta a celebrare la propria passione per i motori e la propria identità attraverso l’evento più atteso, che come sempre coinvolgerà tutta la comunità maranellese e che ogni anno attira migliaia di visitatori, anche provenienti dall’estero”, spiega il sindaco Luigi Zironi. “Il ‘segreto’ della Notte Rossa è sempre stato nello spirito con cui viene organizzata, assieme alle aziende del territorio, alle associazioni, ai commercianti e ai tanti volontari che danno il loro contributo per la riuscita della manifestazione. E quando il gioco di squadra funziona, nasce qualcosa di unico, che racconta al meglio le radici della nostra Terra di Motori”.

Confermata anche quest’anno “Ferrari Open”, l’apertura straordinaria al pubblico di Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti dell’azienda, con possibilità di percorrerla a piedi: ingresso e uscita da Via Grizzaga e Via Abetone Inferiore, nel doppio senso di percorrenza, apertura dalle 19, ultimo ingresso alle 1.30.

Alle 18.30 la sfilata delle Ferrari, che dall’ingresso storico dell’azienda passeranno per la rotatoria del Cavallino, per poi posizionarsi in Via Nazionale, per essere ammirate dal pubblico durante la serata in una esposizione curata da Ferrari Club Italia, che alle 20 in Piazza Libertà propone il “Caffè con…”, talk con personaggi del mondo dei motori: sul palco con il Presidente Vincenzo Gibiino intervengono Juan Fangio, figlio del leggendario pilota Juan Manuel Fangio e Alberto Scuro, Presidente di ASI, Automotoclub Storico Italiano e FIVA, Federation Internationale Vehicules Anciens. Previsti anche i saluti istituzionali di Balcarce in Argentina, città natale di Fangio, collegamenti con la 24 Ore di Le Mans e le premiazioni della Coppa Maranello Tribute.

Sempre in Piazza Libertà i Musei Ferrari propongono l’esposizione di due modelli leggendari del Cavallino Rampante dagli anni 50 e 60 del Novecento: una Ferrari 750 Monza (dalla mostra Roaring 50) e una Ferrari 275 GTB4 (dalla mostra The Greatest Hits), mentre il Museo Ferrari di Maranello propone l’apertura straordinaria fino alle 24 (ultimo ingresso 23.15).

Dalle 21, dopo l’apertura del grande cuore Ferrari con i tifosi e le autorità, il palco di Piazza Libertà inizierà ad animarsi con una serata di show eventi con la conduzione e la musica di Radio Bruno: il Notte Rossa Show con i concerti di ELO, Not Your Business, Bad Grazio, interventi del comico Marco Della Noce e alle 23.30 il grande spettacolo finale con Dario Ballantini Rock Live Show: tra musica e trasformismo l’attore e imitatore, accompagnato da una straordinaria band, riesce a replicare parti di concerti live dei grandi personaggi della musica leggera, da Vasco Rossi a Gianni Morandi, da Umberto Tozzi a Zucchero a Gino Paoli. A seguire, fino alle 2, si balla con il dj set.

Durante la serata, lungo le strade del centro, musica dal vivo e performance (Vez & Peak in Piazza Unità d’Italia, Soul Skill in Via Claudia alle Gallerie, Rey in Via Claudia direzione Sassuolo) e l’animazione itinerante di Karkocha Street Art, tra mimo, clown teatrale, improvvisazione e teatro di strada, tappa del Festival Incredibile.

Tra le novità di quest’anno, la zona del Museo Ferrari vedrà le attività per i più piccoli come Go-Kart Kids nel piazzale del Museo e le automobiline elettriche in Via Dino Ferrari nel piazzale ex piscina; per i bambini anche il luna park in Via Nazionale e il circuito minicar radiocomandate in Piazza Libertà. Motori protagonisti anche all’Istituto Superiore Ferrari con i prototipi solari spiegati da docenti e studenti, in Piazza Unità d’Italia con il Motor Village, e in Piazza Libertà con le auto del Rally e il Pit Stop, postazione cambio gomme su una vettura di Formula 3 a cura di AWA Automotive Women Association.

Riflettori accesi sul motorismo storico in Via Claudia direzione Vignola, dove ASI Automotoclub Storico Italiano propone “Le radici della passione”, suggestiva mostra a cielo aperto di moto e auto d’epoca.

Previste mostre (Maranello Brick all’Auditorium Enzo Ferrari, esposizione di opere realizzate con i mattoncini più famosi del mondo), mercati e aree food. Spazio anche per la solidarietà: durante l’evento, all’esterno dell’Auditorium, sarà possibile acquistare le magliette e i gadget della Notte Rossa con il ricavato devoluto all’Associazione Amici per la Vita per il progetto a sostegno della realizzazione dell’Hospice Casa Giuly.

L’organizzazione della Notte Rossa è a cura del Comune di Maranello in collaborazione con Ferrari, con la partecipazione di Consorzio Maranello Terra del Mito, Ferrari Club Italia, Musei Ferrari, Istituto di Istruzione Superiore A. Ferrari, Città dei Motori, ASI, Club Motori Modena Scuderia Modena Corse, Motor Valley e Visit Emilia Romagna e con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna.