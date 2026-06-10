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Un plastico architettonico, un dispositivo medico per la diagnosi precoce del tumore al seno, un museo trasportabile pensato per rendere la cultura accessibile anche a chi non può visitare musei e luoghi espositivi. Progetti universitari molto diversi tra loro, ma con un elemento in comune: tutti sono cresciuti anche grazie al FabLab di Casa Corsini, il centro dell’innovazione e della formazione del Comune di Fiorano Modenese.

Nelle scorse settimane il FabLab ha affiancato Nicole Montosi, Marta Moro e Adriana Signorella, studentesse del corso di Architettura dell’Università di Ferrara, nella realizzazione di un plastico sviluppato nell’ambito di un esame di Progettazione Edilizia. Grazie ai macchinari e agli strumenti presenti a Casa Corsini è stato possibile supportare la fase finale di realizzazione del modello tridimensionale dedicato a un progetto di riqualificazione edilizia.

Negli ultimi anni diversi studenti e studentesse hanno utilizzato la struttura per dare forma a idee nate all’interno di percorsi universitari, trasformando elaborati progettuali in oggetti reali e funzionali. Tra questi c’è anche il progetto di tesi magistrale di Cecilia Corradini, studentessa dell’Università IUAV di Venezia. Grazie al supporto del FabLab di Fiorano è stato possibile realizzare attraverso la stampa 3D il prototipo di Ultrabra, un dispositivo medico pensato per favorire la diagnosi precoce del tumore al seno. Il progetto integra una sonda ecografica autonoma e sistemi di intelligenza artificiale con l’obiettivo di rendere gli esami più accessibili e frequenti anche al di fuori dell’ambiente ospedaliero.

Un altro esempio arriva dal Politecnico di Milano, dove Andrea Camurani ha sviluppato, nell’ambito del corso di Product Service System Design, un progetto dedicato all’accessibilità culturale. Per la propria tesi ha ideato un “Piccolo museo”, un kit trasportabile pensato per portare esperienze e contenuti museali a persone che, per motivi fisici, logistici o sociali, non hanno la possibilità di raggiungere direttamente musei e luoghi della cultura. Il FabLab di Casa Corsini ha supportato la realizzazione del progetto, contribuendo alla trasformazione dell’idea in un prototipo concreto.

Dall’architettura al design dei servizi, fino all’innovazione in ambito sanitario, questi progetti mostrano come il FabLab di Casa Corsini rappresenti un punto di riferimento per studenti e studentesse che necessitano di strumenti, competenze e supporto tecnico per sviluppare modelli, prototipi e sperimentazioni legate al proprio percorso di studi.