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Dieci anni di inclusione sportiva da celebrare durante uno degli eventi estivi scandianesi più amati. Giovedì 18 giugno, dal tardo pomeriggio, la zona sportiva di viale della Repubblica e via Togliatti a Scandiano ospiterà ancora una volta la festa di fine stagione sportiva di All Inclusive Sport, il progetto provinciale reggiano di inclusione della disabilità tramite la pratica sportiva, coordinato dal Centro di Servizio per il Volontariato CSV Emilia, capace di coinvolgere oltre 250 giovani e 250 famiglie assieme a un centinaio di associazioni sportive, associazioni di volontariato e tanti tutor formati appositamente.

Il ritrovo di giugno a Scandiano, reso possibile dall’attenzione di tante realtà sportive e associative della zona così come degli enti locali, è ormai un classico. L’edizione 2025 ha visto un migliaio di partecipanti e nel 2026 si punta al bis, con diverse novità.

Alle 17 si terrà il laboratorio su prenotazione “comunicare in musica”, in cui si impareranno canzoni famose in lingua dei segni e comunicazione aumentativa. Dalle 18 inizierà la festa vera e propria e il parco si popolerà di giochi e sport, balli e attività pensate per coinvolgere e unire persone di tutte le età, a partire dai bambini e ragazzi, con o senza disabilità.

L’elenco prevede tanti sport da provare come l’hockey, il judo, le bocce, il tiro con l’arco, la pole dance e la nuova moda del pickleball, con racchette e palline. Sarà possibile imparare a comunicare con cavalli e asini, muoversi sulle foot-bike, giocare con una palla gigante detta kin-ball, sfidarsi al biliardino o al tavolo da show-down. Alcuni sport si potranno provare in piedi, altri in carrozzina o bendati.

Inoltre, diverse scuole di danza porteranno esibizioni e balli di gruppo, mentre, nell’adiacente PalaRegnani, le tre squadre della provincia reggiana si sfideranno in un triangolare di baskin.

Alle 20 arriverà la rumorosa carovana degli appassionati di Harley-Davidson dell’Emilia Road Chapter. Il gran finale sarà affidato alla musica e ai balli: all’aperto si potrà danzare con le selezioni di Discoaperta, mentre sotto alla tensostruttura a fianco dell’area dedicata alla ristorazione andrà in scena una lezione aperta e inclusiva di tango.

La grande squadra di All Inclusive Sport ringrazia l’Associazione il Mucchio che ogni anno prepara e serve la cena per centinaia di persone, e poi dona il ricavato della serata al progetto All Inclusive sport. La Polisportiva Scandianese, che ogni anno mette a disposizione l’area verde, le strutture e le attrezzature per la festa. Pallacanestro Scandiano e Coop Azzurra che lasciano i propri rispettivi spazi a disposizione dell’evento. Il Comune di Scandiano per il supporto. Tutte le associazioni e i volontari che porteranno giochi inclusivi, sport e divertimento alla festa.

Tutte le info e il programma dei giochi, della musica e della ristorazione sono sul sito www.allinclusivesport.it/festa-2026