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“La collaborazione tra Comune, Regione, associazioni e operatori economici è fondamentale per costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo per il nostro territorio”. È questo il commento del Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini a margine della visita in città dell’assessore regionale al Turismo e al Commercio, Roberta Frisoni.

Un pomeriggio di confronto concreto incentrata sulle prospettive di sviluppo locale, iniziata tra le bellezze del Palazzo Ducale e proseguita nel centro storico, dove non è mancato un dialogo diretto con i commercianti e le associazioni di categoria.

Al centro del vertice, il lavoro che l’Amministrazione sta portando avanti sugli Hub Urbani di Sassuolo: un progetto strategico nato per rafforzare il commercio di vicinato, migliorare la qualità degli spazi pubblici e fare rete tra comparto pubblico e privato. Un piano che si inserisce in una riflessione più ampia sulle eccellenze turistiche sassolesi, dal progetto del Ducato Estense alla tradizione della ceramica, fino ai cammini, al sistema termale e alla Motor Valley.

Cuore dell’incontro anche il nuovo bando da 10 milioni di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna tramite le risorse del Programma Fesr 2021-2027. La misura è destinata a sostenere investimenti a fondo perduto in innovazione e riqualificazione delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, accompagnandoli di fronte ai cambiamenti del mercato.

La vera novità del bando, nata dall’ascolto delle associazioni di categoria, risiede nella forte semplificazione amministrativa. Per questi progetti le imprese potranno infatti scegliere un percorso di rendicontazione semplificato basato su costi standard predeterminati, alleggerendo burocrazia e tempi. Previsto anche un sistema di premialità per chi investe in sostenibilità, innovazione sociale, occupazione stabile, imprenditoria femminile e giovanile, con maggiorazioni specifiche per le aree montane.

“Ringrazio l’assessore Roberta Frisoni per la visita – conclude il Sindaco – l’attenzione dimostrata verso Sassuolo e la disponibilità al confronto. Turismo e commercio possono crescere insieme ed è fondamentale la collaborazione con la Regione per sostenere investimenti dedicati. Vogliamo essere pro attivi di fronte ai cambiamenti del mercato e delle abitudini di consumo è un’azione indispensabile per le nostre città, che i nuovi bandi regionali puntano a rendere possibile e siamo già al lavoro con tutte le associazioni di categoria per promuovere e intercettare queste opportunità”.