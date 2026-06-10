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Venerdì 12 giugno alle ore 18, presso il Palazzo Comunale di Mirandola in Piazza Costituente, sarà presentata al pubblico la nuova guida “La Quadreria del Palazzo Comunale di Mirandola”, curata dal professor Lorenzo Principi e da Giampaolo Ziroldi. L’incontro, dal titolo “La Quadreria del Palazzo comunale di Mirandola”, vedrà la partecipazione del professor Lorenzo Principi, storico dell’arte e autore del volume, che accompagnerà i presenti in un percorso di approfondimento dedicato a uno dei più significativi patrimoni artistici e identitari della città.

La pubblicazione nasce con l’obiettivo di valorizzare la Quadreria comunale, recentemente riallestita negli spazi del Municipio, offrendo un itinerario attraverso secoli di storia mirandolese raccontata tramite ritratti, dipinti e testimonianze artistiche di grande valore. Dalle figure della dinastia dei Pico ai protagonisti della vita politica, culturale e religiosa cittadina, fino alle opere provenienti dalle chiese del territorio, la guida restituisce il significato storico e artistico di una collezione che rappresenta la memoria viva della comunità.

Particolare rilievo assume il legame tra le opere esposte e la storia di Mirandola, dalla stagione rinascimentale di Giovanni Pico alle vicende della signoria pichiana, fino ai protagonisti dell’età moderna e contemporanea. La Quadreria si configura così come un autentico racconto per immagini della città e della sua evoluzione nel corso dei secoli.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per conoscere più da vicino il patrimonio custodito nel Palazzo Comunale e per approfondire il lavoro di ricerca e valorizzazione che ha portato alla realizzazione della guida.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Mirandola Marina Marchi sottolinea come questa pubblicazione rappresenti “un passo fondamentale nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città. La Quadreria non è solo una raccolta di opere, ma un vero e proprio archivio identitario che racconta Mirandola e le sue radici. Restituire alla comunità questa conoscenza significa rafforzare il legame tra cittadini e storia locale, rendendo il Municipio non solo luogo istituzionale ma anche spazio culturale aperto e vivo”.