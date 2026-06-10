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Anche quest’anno il Rally dell’Appennino Reggiano si terrà senza la presenza del pubblico. La decisione è stata presa questa mattina durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura.

L‘evento sportivo, in programma per il 13 e 14 giugno, seguirà le stesse rigide misure di sicurezza implementate l‘anno scorso: non sarà consentito agli spettatori assistere alla gara lungo tutto il tracciato, comprese le zone di partenza e di arrivo. Il prefetto Angieri ha ribadito che queste disposizioni mirano prioritariamente a garantire la sicurezza e l‘incolumità di tutti i partecipanti, prevenendo tragedie come quella verificatasi il 28 agosto 2021 quando, durante la 41ª edizione del rally, un grave incidente vide un’auto in gara perdere controllo, investendo due giovani spettatori a bordo pista, che persero tragicamente la vita.