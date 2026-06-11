Entra nel vivo “Attivi Sempre”, l’ampio programma di attività motoria e benessere promosso dalla Città di Sassuolo con il contributo della Regione Emilia-Romagna tramite Sport Valley. “Un’iniziativa – chiarisce la Vicesindaco con delega allo Sport Serena Lenzotti – è interamente gratuita ed è dedicata ai cittadini con più di 64 anni. L’obiettivo è unire sani stili di vita, prevenzione e socialità sfruttando le aree verdi e le palestre del territorio”.
Per partecipare a tutte le attività in programma non è necessaria la prenotazione.
Il calendario completo delle attività fisiche e dei corsi che si svolgeranno sul territorio a partire da domani, venerdì 12 giugno, fino alla conclusione della rassegna prevista per l’inizio di luglio:
Programma delle Attività Settimanali
Seconda Settimana (dal 12 al 13 giugno)
- Venerdì 12 giugno: Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.
- Sabato 13 giugno: Nonni e Nipoti (ore 9.30 – 10.30) presso la Palestra Consolata; Ginnastica Dolce (ore 10.00 – 11.00) presso la Palestra Pascoli.
Terza Settimana (dal 15 giugno al 20 giugno)
- Lunedì 15 giugno: Camminata (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.
- Martedì 16 giugno: Camminata (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale.
- Mercoledì 17 giugno: Mente e Corpo (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Vistarino; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.
- Giovedì 18 giugno: Plogging (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale; Qi Gong – Chinese Stick Exercise (ore 18.00 – 19.00) presso il Parco Vistarino.
- Venerdì 19 giugno: Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.
- Sabato 20 giugno: Nonni e Nipoti (ore 9.30 – 10.30) presso la Palestra Consolata.
Quarta Settimana (dal 22 giugno al 27 giugno)
- Lunedì 22 giugno: Camminata (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale.
- Martedì 23 giugno: Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.
- Mercoledì 24 giugno: Mente e Corpo (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Vistarino; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.
- Giovedì 25 giugno: Plogging (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale; Qi Gong – Chinese Stick Exercise (ore 18.00 – 19.00) presso il Parco Vistarino.
- Venerdì 26 giugno: Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.
- Sabato 27 giugno: Nonni e Nipoti (ore 9.30 – 10.30) presso la Palestra Consolata.
Quinta Settimana (dal 29 giugno al 4 luglio)
- Lunedì 29 giugno: Camminata (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.
- Martedì 30 giugno: Camminata (ore 8.30 – 9.30) presso il Parco Ducale.
- Mercoledì 1 luglio: Mente e Corpo (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Vistarino; Mobilità Preventiva (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.
- Giovedì 2 luglio: Plogging (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Qi Gong – Chinese Stick Exercise (ore 18.00 – 19.00) presso il Parco Vistarino.
- Venerdì 3 luglio: Ginnastica Posturale (ore 8.00 – 9.00) presso il Parco Ducale; Attività Coordinativa (ore 18.30 – 19.30) presso la Palestra Consolata.
- Sabato 4 luglio: Nonni e Nipoti (ore 9.30 – 10.30) presso la Palestra Consolata.
Gli Incontri Formativi e Informativi
Il progetto non si esaurisce con l’esercizio fisico. A completare l’offerta vi è infatti un ciclo di 5 incontri teorici rivolti alla cittadinanza e ai caregiver, programmati sempre alle ore 18.00:
- Martedì 23 giugno (Centro per le famiglie): Strategie per caregiver per evitare il burnout e ritrovare equilibrio (Relatrice: Dssa Angela Azzaro, in collaborazione con Curacari aps).
- Giovedì 25 giugno (Parco Amico): Sport e stili di vita sani, educazione alla prevenzione attraverso il movimento (In collaborazione con Medici di base, AUSL e Ass. Per Star Bene-Diabetici insieme).
- Martedì 30 giugno (Circolo Alete Pagliani): La gestione del tempo nella cura (Relatore: Dott. Luca Corradini, in collaborazione con Curacari aps).
- Mercoledì 1 luglio (Parco Le Querce): Alimentazione e attività fisica, nutrizione e movimento come prevenzione integrata per patologie croniche (Relatori: Flavia Felicetta e Stefano Tassi, in collaborazione con la società sportiva MYA).
- Giovedì 9 luglio (Centro per le famiglie): Il ruolo della famiglia e dell’amministratore di sostegno con focus su strumenti legali e amministrativi a tutela dell’anziano fragile (Relatrice: Avv. Maria Assunta Ioele, in collaborazione con Curacari aps).
La realizzazione di “Attivi Sempre” è resa possibile grazie alla sinergia istituzionale e associativa con Csi Modena, Società Sportiva MYA, Le Canalette ASD, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, AUSL, CSV Terre Estensi e i circoli del territorio, configurandosi come un modello d’eccellenza per il welfare comunitario locale.