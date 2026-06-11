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Da venerdì 12 a giovedì 18 giugno TICO, l’officina mobile della conoscenza promossa dal Comune di Bologna e dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi con la collaborazione e il sostegno economico di Fondazione Golinelli e la collaborazione di Tper, arriva al Giardino Lunetta Gamberini (ingresso via degli Orti 60), nel quartiere Santo Stefano.

Porterà una settimana di attività gratuite per centri estivi, famiglie e cittadinanza tra robotica, tecnologie immersive, scienze naturali e ambientali e data art.

TICO arriva alla sua seconda tappa dopo otto giorni di sosta in piazza Lucio Dalla, dal 14 al 21 maggio. In una settimana TICO ha coinvolto più di 1700 persone, di cui oltre 400 studenti e studentesse che la mattina hanno partecipato ai laboratori tra robotica, coding, intelligenza artificiale e osservazioni della natura. Anche pomeriggi e serate hanno aperto la piazza alla cittadinanza con spettacoli, incontri, performance e percorsi di scienza partecipata coinvolgendo fino a 200 persone a serata e tenendo la piazza attiva fino a sera.

La partecipazione della prima tappa è un primo tassello per dimostrare quanto sia importante portare scienza e tecnologia fuori dai luoghi convenzionali del sapere e direttamente nella città e nei suoi quartieri. Con questo progetto, il Comune di Bologna sta costruendo opportunità e strumenti per promuovere la cultura scientifica. È con TICO che Bologna ha scelto di fare un passo in più portando un progetto inclusivo, gratuito e democratico direttamente nei quartieri della città e alla portata di tutti e tutte.

Per la seconda tappa di TICO, che verrà inaugurata pubblicamente venerdì 12 alle ore 17.30, è stato scelto il Giardino Lunetta Gamberini (ingresso da via degli Orti 60), un luogo molto significativo per la nostra città dove si trovano scuole, impianti sportivi, una Casa di Quartiere e altri servizi che ogni giorno accolgono cittadine e cittadini di tutte le età, oltreché le numerose realtà civiche che ogni giorno si attivano per animare e migliorare il parco.

Con la fine dell’anno scolastico TICO accoglierà tutte le mattine della settimana i centri estivi, mentre nel pomeriggio si aprirà al pubblico con laboratori gratuiti e su iscrizione per sperimentare ed esplorare attività di robotica, gaming, osservazione della natura e molto altro. Il weekend si accenderà con laboratori di cianotipia e robotica, esplorazione del mondo delle api, un cineforum sul cosmo, uno spettacolo teatrale e una magica osservazione guidata delle stelle.

Questa tappa di TICO si inserisce anche nel cartellone di Bologna Estate 2026, che in questo spazio porta tra maggio e luglio concerti, una rassegna di letture, attività teatrali per bambini e bambine e percorsi artistici.

Dopo il Giardino Lunetta Gamberini, TICO continuerà il suo viaggio in altri quartieri della città raggiungendo in piena estate il Giardino di piazza Papa Giovanni XXIII, nell’area del Treno della Barca, nel quartiere Borgo Panigale-Reno.

Il progetto può contare sull’esperienza consolidata di Fondazione IU Rusconi Ghigi, già attiva in diversi luoghi della città con attività educative, formative e divulgative sulla natura, i temi del verde e più in generale della sostenibilità ambientale e sociale, che si occupa del coordinamento tecnico e logistico di progetto.

Fondazione Golinelli si occupa di coordinare, ideare e realizzare il programma di divulgazione scientifica per il mondo della scuola e collabora al programma di attività per le famiglie e per il pubblico con una serie di attività fortemente orientate all’innovazione, sostenendo TICO con un contributo complessivo di 500 mila euro, destinati ad attività didattiche e formative gratuite e alle relative strumentazioni scientifiche e tecnologiche del laboratorio.

Infine, Tper supporta il progetto con una comunicazione ad hoc cittadina tramite i suoi canali fisici e digitali.

Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Per maggiori informazioni e per restare aggiornati sul programma delle attività visitate questa pagina.