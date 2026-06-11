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Dal 16 al 22 settembre 2026 Bologna e l’area metropolitana ospiteranno una nuova edizione della Settimana Europea della Mobilità (SEM). L’iniziativa è promossa dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna, organizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi e realizzata grazie al contributo di numerosi partner pubblici e privati.

Per l’edizione 2026 la Commissione Europea ha deciso di mantenere il tema che ha decretato il successo dell’edizione precedente: “Mobility for Everyone”, con un focus sull’equità intergenerazionale. L’obiettivo è promuovere una mobilità accessibile, sostenibile, sicura e inclusiva, in grado di garantire il diritto di muoversi a chiunque, indipendentemente da età, genere, condizione economica o abilità.

Partecipa alla costruzione del programma: la call pubblica

La Settimana Europea della Mobilità di Bologna nasce dall’impegno condiviso di istituzioni, cittadinanza attiva e realtà locali. Anche quest’anno il programma sarà costruito insieme al territorio.

È aperta a tal fine una call pubblica rivolta a realtà del terzo settore, associazioni, gruppi informali, organizzazioni di cittadinanza attiva e ad altri soggetti interessati a proporre iniziative, eventi, laboratori, attività o momenti di confronto sul tema della mobilità sostenibile.

La costruzione partecipata del programma è parte fondamentale del percorso e rappresenta un’occasione preziosa per mettere in rete progetti, esperienze e idee che contribuiscono a rendere Bologna e l’area metropolitana più accessibili, inclusive e sostenibili.

Tutte le attività selezionate entreranno a far parte del programma ufficiale della SEM 2026 e promosse attraverso i canali di comunicazione istituzionali.

Il calendario si articolerà lungo tutta la settimana, con eventi diffusi in città e nell’area metropolitana, fino a culminare domenica 20 settembre in una giornata pubblica di grande visibilità e partecipazione con il Villaggio della Mobilità in centro città e il Bicipolitana Bike Day, la grande pedalata collettiva che attraverserà Bologna con gruppi in partenza da diversi punti del territorio metropolitano.

La call è aperta fino a domenica 12 luglio 2026.

Per partecipare, è possibile compilare il modulo online al seguente link.