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Da lunedì 15 giugno, sulla tangenziale Bruno Losi sono previste limitazioni e modifiche alla viabilità nell’area dell’incrocio con via Guastalla per consentire i lavori di costruzione della nuova rotonda, funzionale alla Bretella di Fossoli, che sostituirà l’attuale incrocio con via Guastalla. Conclusasi una prima fase di lavori preliminari, l’intervento procede con la chiusura parziale al traffico del tratto di via Guastalla compreso tra la rotonda di via dell’Industria e la tangenziale Bruno Losi, ed entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità.

In particolare: sulla tangenziale è previsto un restringimento di carreggiata all’incrocio con via Guastalla, con riduzione da due a una corsia per senso di marcia in entrambe le direzioni mentre via Guastalla sarà percorribile solo in direzione della città, con obbligo di svolta a destra in tangenziale una volta giunti all’incrocio. In pratica, dunque, chi percorre la tangenziale in direzione nord, verso Fossoli, in corrispondenza dell’incrocio potrà solo proseguire diritto o svoltare a destra, mentre chi proviene da nord, cioè da Fossoli, dovrà proseguire dritto o svoltare a destra. Chi proviene da via Guastalla, dal lato est rispetto all’incrocio (quindi dalla prosecuzione di via Giovanni XXIII), avrà l’obbligo di svoltare a destra sulla tangenziale, in direzione nord. La zona commerciale e l’Eurospin saranno comunque sempre accessibili, sia da via Guastalla sia dalla tangenziale.

La conclusione dell’intervento è prevista entro la metà di settembre.

Nello stesso periodo saranno realizzati anche i lavori su via Quattro Pilastri per la costruzione della rotatoria di collegamento con il tratto in costruzione della Bretella, prevedendo la chiusura nel tratto compreso tra la tangenziale Bruno Losi e l’incrocio con via Donelli, via Gusmea e via Ponticello Arginello (con accesso sempre consentito a residente e titolari di attività).

Le restrizioni alla viabilità sono segnalate e regolate da movieri. Segnalate sul posto anche le indicazioni per i percorsi alternativi.