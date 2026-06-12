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In un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di bevande alcoliche, una donna di 49 anni, residente nel Reggiano e con precedenti di polizia, avrebbe causato disordini all’interno dell’ufficio postale di Montecchio Emilia, molestandone i frequentatori. Allertati da alcuni cittadini, i Carabinieri della Stazione di Quattro Castella sono intervenuti sul posto per sedare la situazione. Alla loro presenza, la donna avrebbe reagito con frasi ingiuriose e offensive nei confronti degli agenti.

Dopo essere stata calmata e identificata, è stata condotta in caserma per ulteriori accertamenti. Durante il controllo, la donna è stata trovata in possesso di oltre 10 grammi di hashish, successivamente sequestrati. Per questo motivo, è stata segnalata alla Prefettura di Reggio Emilia per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre, i Carabinieri l’hanno denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è stata infine emessa anche una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

I fatti risalgono allo scorso 10 giugno, quando la Centrale Operativa di Reggio Emilia aveva ricevuto una segnalazione da parte di alcuni cittadini riguardo a una situazione di forte disturbo presso l’ufficio postale situato in via 20 Settembre a Montecchio Emilia. Giunti sul posto, i militari hanno constatato la presenza della donna che, in preda all’ebbrezza alcolica, disturbava i presenti. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di ripristinare la calma e avviare le indagini necessarie. Al momento, il procedimento è ancora nella fase preliminare e proseguirà con ulteriori approfondimenti investigativi per stabilire eventuali responsabilità e valutare l’eventuale esercizio dell’azione penale.