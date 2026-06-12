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Ferri, filati e tanta voglia di stare insieme. Domani, sabato 13 giugno 2026, il Parco Sartoretti di Reggiolo si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto in occasione della Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico. L’associazione locale di appassionate, “Il Filo che CI unisce”, ha deciso di celebrare la ricorrenza lanciando un’iniziativa che unisce tradizione, gioco e socialità: “Sfida all’ultimo punto”, una vera e propria gara di uncinetto aperta a tutte le età.

L’evento, completamente gratuito, punta a coinvolgere l’intera cittadinanza, dai maestri dell’intreccio ai curiosi che non hanno mai preso in mano un uncinetto. L’obiettivo è duplice: riscoprire un’arte antica e riappropriarsi degli spazi pubblici all’insegna della condivisione.

LE CATEGORIE IN GARA: VELOCITÀ E PRECISIONE

La competizione entrerà nel vivo a partire dalle ore 10:00 e si dividerà in due categorie distinte per permettere a chiunque di mettersi alla prova:

Categoria Esperti (60 minuti di tempo): i partecipanti più abili avranno il compito di realizzare una “mattonella granny” all’uncinetto di 8 giri completi. Vincerà chi finirà per primo, ma i giudici valuteranno attentamente anche la precisione dell’esecuzione.

i partecipanti più abili avranno il compito di realizzare una “mattonella granny” all’uncinetto di 8 giri completi. Vincerà chi finirà per primo, ma i giudici valuteranno attentamente anche la precisione dell’esecuzione. Categoria Principianti (30 minuti di tempo): pensata per chi è alle prime armi, grandi o piccoli che siano. La missione qui è più semplice ma non meno avvincente: realizzare la catenella più lunga e regolare possibile.

Cosa portare? L’organizzazione invita i partecipanti a portare da casa il proprio uncinetto: il n. 4 per la categoria esperti e il n. 6 per i principianti. Per chi ne fosse sprovvisto, nessun problema: le signore de “Il Filo che CI unisce” li metteranno a disposizione (basterà segnalarlo al momento dell’iscrizione). A tutti gli iscritti verranno distribuiti gratuitamente i gomitoli di lana o fettuccia e gli schemi necessari.

COME PARTECIPARE

È possibile prenotare il proprio posto attraverso tre canali:

Telefono: chiamando la Biblioteca di Reggiolo al numero 0522 213713. Social: inviando un messaggio alla pagina Facebook ufficiale “Ilfilocheciunisce Reggiolo”. In loco: direttamente domani mattina al Parco Sartoretti, dalle 9:30 alle 10:00, poco prima del fischio d’inizio.

L’appuntamento è quindi per domani mattina nel cuore di Reggiolo. Tra “gomitoli ribelli”, premi e molte risate, la sfida si preannuncia accesa fino all’ultimo… punto.