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Vivere l’estate in Appennino reggiano non significa solo godersi il fresco della nostra montagna tra camminate e relax, ma anche far festa grazie alla moltitudine di eventi proposti nei nostri Comuni, davvero per tutti i gusti! Dalle classiche sagre con cene a base di tortelli e piatti tradizionali, agli eventi sportivi, che da qualche anno sono in aumento nel nostro Appennino, senza trascurare fiere ed eventi culturali e musicali che spesso si svolgono da decenni grazie all’impegno delle associazioni locali e delle proloco.

L’ Ufficio del Turismo dell’Unione Montana ha raccolto gli eventi di tutti i 10 Comuni dell’area ed ha realizzato calendari mensili sia in formato cartaceo, sia consultabili e scaricabili online. Sui volantini, in distribuzione su tutto il territorio è presente anche un QR code che permette di visualizzare l’elenco delle iniziative direttamente sul portale, che viene aggiornato quotidianamente dal personale dell’Ufficio IAT Appennino Reggiano: www.appenninoreggiano.it

“Abbiamo deciso, consultando tutti Comuni, di realizzare calendari mensili perché i vecchi calendari stagionali che andavano da giugno a settembre risultavano inesatti, nel lungo periodo infatti si aggiungono sempre iniziative, che nel cartaceo non potevamo inserire. L’obiettivo è dare informazioni esatte e aggiornate a turisti e residenti” spiega Rachele Grassi. “Gli eventi online si possono consultare per Comune, data o tipologia, per facilitare i gusti di ognuno. Ancora più snella e consultabile è l’applicazione gratuita per smartphone APPennino reggiano turismo”.

Gli eventi estivi costituiscono una grande attrattiva per il nostro territorio, così come le bellezze naturalistiche ed il clima, è quindi importante promuoverli nel modo migliore possibile. La scelta dell’Appennino Reggiano di essere uno IAT Digitale va in questa direzione, perché in un territorio così vasto le informazioni turistiche si trasmettono velocemente ed in modo pratico e moderno tramite il web e le pagine social, Instagram e Facebook, ma non vogliamo abbandonare del tutto il cartaceo, che rimane richiestissimo in tutto il nostro territorio.

Enrico Ferretti, Assessore al Turismo dell’Appennino reggiano: “L’estate in Appennino è ricchissima di appuntamenti e ogni anno il calendario continua ad arricchirsi grazie all’impegno delle amministrazioni, delle associazioni, delle Pro Loco e di tanti volontari che animano il territorio. Per questo abbiamo scelto di affiancare alla tradizionale pubblicazione cartacea uno strumento digitale sempre aggiornato. Il calendario mensile permette a residenti e visitatori di avere una panoramica immediata degli eventi, mentre il QR code e l’app consentono di consultare in tempo reale tutte le novità e gli eventuali aggiornamenti. Vogliamo offrire un’informazione sempre più efficace e accessibile, senza rinunciare a quel supporto cartaceo che continua ad essere molto apprezzato e richiesto da tante persone. Promuovere al meglio gli eventi significa valorizzare l’intero Appennino e rendere ancora più accogliente il nostro territorio per chi lo vive ogni giorno e per chi sceglie di visitarlo”.

L’ Ufficio IAT, ubicato in Via Roma a Castelnovo Monti è a disposizione di residenti, turisti ed operatori per informazioni su eventi e territorio sette giorni su sette.