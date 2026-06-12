

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nei giorni scorsi, mentre dalla Sala operativa del Comando di via Brigata Reggio stavano visionando le immagini della videosorveglianza per individuare i responsabili di un furto in zona stazione a Reggio Emilia, gli agenti della Polizia locale hanno notato uno scambio sospetto tra un giovane fermo davanti a un negozio e un passante. Il tutto si svolgeva in via Turri. Immediata la chiamata dalla Sala operativa alla pattuglia della Polizia locale in servizio in zona stazione.

Pochi minuti dopo lo scambio sospetto ripreso dalle telecamere, il presunto autore è stato fermato dagli agenti. Gli operatori hanno eseguito una perquisizione personale in flagranza di reato e nella tasca dei pantaloni gli hanno trovato due barrette di hashish e alcune banconote. Tuttavia, i continui tentativi di chiamata che il ragazzo riceveva sul telefonino hanno ulteriormente insospettito gli operatori indirizzandoli verso un traffico di sostanze che poteva andare oltre la quantità rinvenuta addosso al giovane.

Una volta accompagnato il 25enne nella sua abituale residenza, la casa della nonna, gli agenti della Polizia locale, con il coordinamento dell’Autorità giudiziaria, hanno dato seguito a un ulteriore accertamento perquisendo la camera del ragazzo dove è stato ritrovato altro stupefacente, per un totale di più di 80 grammi di hashish, un cutter e un bilancino di precisione per il confezionamento della sostanza. Il 25enne dopo il fotosegnalamento è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.