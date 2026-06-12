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Il Lions Club Bologna “Guglielmo Marconi” ha conferito, per la 54° volta, le sue tradizionali borse di Studio agli studenti più meritevoli delle scuole della Valle del Reno: un segno di gratificazione ed incoraggiamento, che 20 ragazzi hanno ricevuto, insieme a un Attestato di Merito, durante una partecipata Cerimonia a Pontecchio di Sasso Marconi, presso la Fondazione Guglielmo Marconi, a Villa Griffone.

Dopo la Premiazione, gli studenti hanno potuto effettuare una motivante visita al Museo Marconi.

Premiati gli studenti di sei scuole dell’area territoriale in cui questo Lions Club opera dalla sua fondazione:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI, Scuola Secondaria di primo grado “Galileo Galilei”: Morgan Brighenti, Arianna Baraldi, Giotto Roda, Alessandro Risino;

IPAA “B. Ferrarini” Sasso Marconi: Margot Bertusi, Diego Rusticelli, Michele Spinoso;

ITCS Gaetano Salvemini di Casalecchio: Aferdita Berisa, Nicole Vincenzi, Thomas Ciccone;

Istituto Alberghiero L.Veronelli di Casalecchio: Laura Bergamaschi, Giorgia Santoli, Diego Bernardi;

IC Vergato e Grizzana Morandi: Lucrethia Ferriani, Annachiara Ghisoni, Grazia Granieri, Antonio Giannino;

I.I.S. Luigi Fantini di Vergato: Alice Minerva, Lucio Argentieri, Nicole Castelli.

Il Lions Club Bologna “Guglielmo Marconi” agisce nel territorio della Valle del Reno dal 1961 (anno della sua fondazione, con il nome LC Porretta T.-Vergato) e da 54 anni dà vita a questa particolare “Festa dell’amicizia”, che persegue l’obiettivo d’incoraggiare l’impegno e lo sviluppo delle potenzialità dei giovani, offrendo agli studenti segnalati dalle locali scuole medie inferiori e superiori un segno tangibile di stima e incentivo.

Si vuole con questo premiare sia il corretto approccio degli studenti alla collaborazione e all’integrazione con compagni e docenti, sia i loro risultati in senso assoluto e di crescita nella conoscenza e nella personalità.

I premi sono assegnati nel riconoscente ricordo di soci Lions che hanno sostenuto con forza l’importanza del dialogo tra le generazioni: Dr. Ing. Amedeo Galliani, Prof. Dr. Guido Caliceti, Dr. Francesco Rinaldi, Dr. Francesco Sabattini, Dr. Carlo Cocchi.

A consegnare i premi, insieme al Presidente Gianni Mezzadri ed ai soci del Lions Club Bologna G. Marconi, la Presidente della Fondazione Marconi, Giulia Fortunato, gli Assessori Alessandro Malferrari di Sasso M., Alice Morotti di Casalecchio di Reno, Paola Sarti di Vergato, Alberto Baldini del LEO Club Bologna.