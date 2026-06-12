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Lunedì 15 giugno alle ore 10, anziché alle 9, la biblioteca Panizzi di via Farini, riaprirà regolarmente al pubblico per tutte le consuete attività di prestito e consultazione.

Grazie allo straordinario impegno della ditta incaricata e dei tecnici comunali, il grosso trasformatore elettrico che alimenta l’intero edificio e che nei giorni scorsi era stato interessato da un guasto di dimensioni tali da comprometterne definitivamente le funzionalità, è stato sostituito nei tempi auspicati dall’amministrazione comunale.

Essendo collocato nei sotterranei della biblioteca e trattandosi di un’apparecchiatura del peso di oltre 1.600 chilogrammi, l’operazione, non semplice, ha richiesto l’utilizzo di una piccola gru e tempi tecnici significativi per quanto strettamente necessari. E già nel pomeriggio di oggi, dopo che Enel ha ricollegato la corrente elettrica alla grossa apparecchiatura, sono state effettuate le verifiche tecniche per accertare il corretto funzionamento di tutti i collegamenti elettrici e degli impianti dell’edificio, che hanno dato esito positivo.

Dunque lunedì, dopo il week end, la Panizzi potrà riaprire tutti i suoi spazi (tranne la Sezione di Conservazione che aprirà regolarmente da martedì 16 giugno) al numeroso e affezionato pubblico di grandi e piccini. Un’ulteriore verifica sarà effettuata in via cautelativa nella mattinata stessa di lunedì 15 giugno, per tale motivo la biblioteca aprirà al pubblico alle ore 10, un’ora dopo il consueto orario.

Per ragioni organizzative, l’iniziativa in programma mercoledì 17 giugno alle 21 “C’era una volta il buio. Storie da ascoltare e da tremare”, con Matteo Razzini, è stata riprogrammata per venerdì 3 luglio, ma la Biblioteca mercoledì sarà comunque aperta fino alle 23 con i servizi di lettura giornali, studio, prestito e molto altro.