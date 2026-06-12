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La Struttura Complessa di Gastroenterologia del Policlinico di Modena, diretta dal prof. Antonio Colecchia, docente UNIMORE, con l’Ambulatorio della Malattie Infiammatoria Croniche Intestinali, di cui è Referente la dottoressa Angela Bertani, organizza, in collaborazione con il Team nutrizionale della AOU di Modena due giornate dedicate alla nutrizione come strategia di prevenzione e di integrazione della terapia per le patologie croniche.

Lunedì 15 giugno dalle 14,30 alle 18,00 al Laboratorio Aperto di Modena (ex AEM, viale Buon Pastore 43) è previsto un evento aperto alla cittadinanza che consentirà anche consulenze nutrizionali personalizzate.

Martedì 16 giugno dalle 14,30 alle 17.30, lo stesso evento viene riproposto al Policlinico e sarà dedicato ai pazienti con patologie infiammatorie croniche intestinali (Malattia di Crohn e Rettocolite Ulcerosa) in collaborazione con l’associazione dei pazienti “AMICI Italia, (Associazione Malattia Infiammatorie Croniche Intestinali). Gli eventi sono organizzati col non condizionante di LionHealth, startup di nutrizione clinica.

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), sono patologie immunomediate a decorso cronico-recidivante, spesso invalidanti, che interessano prevalentemente soggetti giovani, con maggiore incidenza nella fascia di età compresa tra i 20 e i 40 anni. In Italia si stima che ne siano affette circa 250.000 persone. L’incidenza annuale è pari a 10-15 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per la Malattia di Crohn e a 6-8 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per la Rettocolite Ulcerosa.

«Il Centro MICI della Gastroenterologia del Policlinico, coordinato dalla dottoressa Angela Bertani e riconosciuto tra i Centri Spoke della Rete MICI dell’Emilia-Romagna, nonché tra i centri IG-IBD e AMICI Italia– sottolinea il Direttore della Gastroenterologia, professor Antonio Colecchia – segue attualmente circa 2800 pazienti affetti da MICI provenienti da tutta Italia, dei quali almeno il 30% è in trattamento con farmaci biotecnologici avanzati. I pazienti vengono accompagnati lungo l’intero percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale, con la possibilità di accedere anche a protocolli terapeutici innovativi e sperimentali».

L’attività ambulatoriale si avvale di un approccio multidisciplinare: nel 2018 è nato l’ambulatorio multidisciplinare dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali e articolari, rivolto ai pazienti con MICI associate a spondiloartriti. In questo contesto, il paziente viene valutato contestualmente, a ogni visita, dal gastroenterologo di riferimento e dal reumatologo dedicato (dottoressa Gilda Sandri). È inoltre attiva una stretta collaborazione con la Pediatria (dottoressa Anna Rita Di Biase) per accompagnare i ragazzi affetti da MICI nella delicata fase di transizione verso l’età adulta, generalmente tra i 14 e i 16 anni, coinvolgendo attivamente anche le famiglie. Stretta collaborazione con tutta l’equipe medico – infemieristica della strutta Complessa di Gastroenterologia.

Il programma delle due giornate

Lunedì 15 giugno 2026 – Laboratorio Aperto – ex AEM, Viale Buon Pastore 43 Modena. A partire dalle 14,30 evento aperto alla cittadinanza. Dopo i saluti delle autorità (tra cui sono previsti il Direttore generale dell’AOU di Modena Luca Baldino, il Direttore generale dell’AUSL di Modena, Mattia Altini, la Vicesindaca e Assessora alle Politiche della Salute del Comune di Modena Francesca Maletti) vi saranno alcuni interessanti interventi: la dottoressa Renata Menozzi, Responsabile della Struttura Semplice Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica: ci sarà Silvia Galetti dell’AOU di Modena parlerà de Il ruolo della nutrizione clinica come strategia di prevenzione; il prof. Antonio Colecchia e la dottoressa Angela Bertani tratteranno de Il ruolo della nutrizione clinica nelle malattie infiammatorie croniche intestinali; infine Marco Pricco parlerà de L’impegno delle aziende per la nutrizione nell’ecosistema dell’Emilia-Romagna. A seguire le dietiste della Struttura Semplice Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica dell’AOU di Modena, dottoressa Linfa Reverberi e Mariagrazia Conti offriranno lo screening nutrizionale gratuiti a coloro che si saranno registrati https://www.lionhealth.tech/eventi/giornata-screening-nutrizionale-malattie-croniche-modena-2026/ L’evento i concluderò alle 18,00.

Martedì 16 giugno 2026 – Centro Didattico Interdipartimentale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Policlinico di Modena, via del Pozzo 71. A partire dalle 14,30, evento aperto ai pazienti con diagnosi di malattia infiammatoria cronica intestinale, vi sarà l’intervento del Direttore Generale di AMICI Italia Dr Salvo Leone, del prof. Antonio Colecchia e della dottoressa Angela Bertani, dottoressa Chiara Bussei e Claudia Callegari offriranno lo screening nutrizionale gratuiti a coloro che si saranno registrati https://www.lionhealth.tech/eventi/giornata-screening-nutrizionale-malattie-croniche-modena-2026/. L’evento i concluderò alle 17.30.