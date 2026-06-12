Il club neroverde apre una nuova fase: il tecnico prende il posto di Fabio Grosso, mentre l’amministratore delegato sarebbe pronto al passaggio alla Juventus.
Giornata intensa in casa Sassuolo. Il club neroverde si prepara ad aprire un nuovo capitolo della propria storia con l’inizio dell’avventura di Alberto Aquilani sulla panchina lasciata da Fabio Grosso, partito alla volta di Firenze.
La giornata di oggi potrebbe segnare anche la fine di un’epoca durata 13 anni: quella di Giovanni Carnevali alla guida del Sassuolo. Il manager milanese sarebbe infatti destinato a lasciare il ruolo di amministratore delegato neroverde per prendere il posto lasciato dal collega francese Damien Comolli alla Juventus.
Per la successione di Carnevali nel ruolo di AD del Sassuolo, al momento, non circolano ancora nomi. La società di via Giorgio Squinzi si prepara dunque a vivere un’estate particolarmente calda, tra cambiamenti tecnici e societari che potrebbero ridisegnare il futuro del club.