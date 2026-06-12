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È stato presentato questa mattina nella sede della Provincia di Reggio Emilia il progetto TenHub – Hub diffuso dell’innovazione territoriale dell’Appennino Reggiano, una rete di dieci comunità locali che mette in relazione persone, luoghi, competenze e connessioni digitali per promuovere opportunità di crescita, partecipazione e innovazione nei territori montani.



All’incontro sono intervenuti Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo ne’ Monti e presidente dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, Claudia Martinelli, consigliera provinciale e referente del Tavolo Sviluppo Appennino, Umberto Lonardoni, direttore generale di Ifoa, e Giovanni Bursi, referente Ifoa per i progetti direzionali.

TenHub coinvolge i Comuni di Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Viano e Villa Minozzo (i cui rappresentanti hanno aprtecipato alla presentazione, esprimendo forte soddisfazione per le azioni portate avanti) e rappresenta una delle principali azioni previste dalla STAMI – Strategia Territoriale per le Aree Montane e Interne, lo strumento con cui la Regione Emilia-Romagna, attraverso la programmazione europea 2021-2027, sostiene progetti integrati per contrastare gli squilibri territoriali e rafforzare le opportunità di sviluppo nelle aree interne e montane. La strategia dell’Appennino Reggiano, denominata “La montagna dei saperi”, punta in particolare a creare nuove opportunità per le giovani generazioni attraverso investimenti strutturali e progetti di innovazione sociale e territoriale.

Il progetto TenHub prevede la realizzazione e la messa in rete di dieci hub territoriali, ciascuno con una propria vocazione, ma accomunati dall’obiettivo di diventare luoghi di incontro, creatività, formazione, partecipazione e sviluppo di competenze. Gli interventi riguardano spazi dedicati ai giovani, laboratori innovativi, centri culturali, luoghi per il turismo sostenibile, fablab e ambienti per il lavoro collaborativo distribuiti su tutto il territorio dell’Appennino reggiano.



“TenHub sono dieci luoghi diffusi su tutto l’Appennino reggiano che raccontano come si possano costruire politiche giovanili non semplicemente per i giovani, ma con i giovani, coinvolgendoli direttamente e rendendoli protagonisti – ha spiegato il presidente dell’Unione Montana Emanuele Ferrari –. Sono dieci luoghi, dieci laboratori, dieci incubatori di creatività e imprenditorialità. Sono soprattutto relazioni che si costruiscono tra i diversi Comuni coinvolti nella strategia territoriale. Oggi viviamo un momento fondativo: presentiamo un percorso che porterà alla realizzazione di hub a disposizione di tutta la cittadinanza e dei giovani del territorio nel corso del 2027. Già da quest’anno, però, prenderanno il via iniziative ed eventi per raccontarli, costruirli insieme e immaginarne il futuro”.



Un ruolo centrale sarà svolto da Ifoa, partner dell’Unione Montana nella gestione e nell’animazione della rete degli hub. La componente immateriale del progetto prevede infatti attività di coordinamento, coinvolgimento delle comunità locali, formazione, orientamento, comunicazione e sviluppo di iniziative condivise tra i diversi territori.

“TenHub è un progetto che guarda all’innovazione e ai saperi come volano per la crescita e lo sviluppo delle comunità, come quelle del nostro vivo e operoso Appennino – ha sottolineato il direttore generale di Ifoa, Umberto Lonardoni –. Ifoa accompagnerà questa rete mettendo insieme formazione, orientamento, strumenti digitali e animazione territoriale, perché i dieci hub diventino luoghi attivi, capaci di generare competenze, relazioni e opportunità per giovani, cittadini, imprese e associazioni dell’Appennino reggiano”.



Durante la conferenza è stato inoltre evidenziato il ruolo del Tavolo Sviluppo Appennino (TSA), organismo che riunisce amministratori e amministratrici con delega alle politiche giovanili dei dieci Comuni coinvolti.

“Il Tavolo Sviluppo Appennino è lo spazio in cui costruiamo insieme le politiche future per il nostro territorio – ha spiegato Claudia Martinelli –. Il nostro obiettivo è ascoltarci reciprocamente, insieme ai tecnici e agli attori locali, per sviluppare azioni coerenti con le esigenze delle comunità e capaci di raggiungere davvero i giovani e, più in generale, tutti i cittadini dell’Appennino”.

Nei prossimi mesi prenderà il via un calendario di iniziative pubbliche, laboratori ed eventi partecipativi che accompagneranno la realizzazione degli spazi e contribuiranno a costruire una rete territoriale sempre più connessa e collaborativa, con l’obiettivo di fare dell’innovazione e della partecipazione giovanile uno dei motori dello sviluppo dell’Appennino reggiano. Il calendario delle attività e tutte le informazioni utili sono a disposizione sul sito https://l1nq.com/gfjbimt.

Altre informazioni sono disponibili sui canali social Ifoa, costantemente aggiornati, e il profilo Instagram https://www.instagram.com/tenhubappenninore/.

Al via il programma delle attività

Accanto alla realizzazione degli hub territoriali, TenHub prenderà forma già nei prossimi mesi attraverso un articolato programma di attività formative e iniziative pubbliche rivolte in particolare ai giovani dell’Appennino reggiano.

Tra le prime proposte in calendario figura Event Management Lab, un percorso gratuito di 16 ore dedicato all’organizzazione di eventi culturali, sociali e territoriali. Il laboratorio consentirà ai partecipanti di acquisire competenze nella progettazione, gestione operativa, logistica, comunicazione e promozione degli eventi, con rilascio finale di una certificazione delle competenze attraverso Open Badge.

Gli incontri si svolgeranno a Castelnovo Monti il 23 e 30 giugno e il 7 e 14 luglio.

Nei prossimi mesi prenderà inoltre il via Speak Up, laboratorio dedicato al public speaking e alle competenze comunicative, che offrirà strumenti per parlare in pubblico con maggiore efficacia, gestire emozioni e conflitti, sviluppare capacità di negoziazione e rafforzare la propria presenza comunicativa.

Un ulteriore filone di attività sarà rappresentato da OrientaHub, un ciclo di seminari, workshop e colloqui dedicati all’orientamento scolastico e professionale. L’iniziativa si rivolgerà a studenti, lavoratori e famiglie e affronterà temi come la conoscenza di sé, la costruzione del proprio percorso formativo e professionale, lo sviluppo delle competenze trasversali e la comprensione delle trasformazioni in corso nel mondo del lavoro.

Parallelamente, il progetto sarà presente durante alcuni dei principali appuntamenti dell’estate appenninica attraverso una serie di Social Event, occasioni di incontro e dialogo con cittadini, associazioni e giovani per raccogliere idee, bisogni e proposte utili alla costruzione della rete degli hub.

Il calendario, in costante aggiornamento, prevede tappe alla Fiera del Cavallo di Ventasso, alla presentazione dell’Hub presso la Peschiera del Mulino di Villa Minozzo, ad “Alla scoperta di Thoreau” a Casina, a “Estate in Piazzetta” a Carpineti, al Cinema a pedali di Baiso, al Mercatino serale di Toano, alla Festa della Meccatronica di Viano, alla Festa del Sole di Vetto e alla Fiera di San Michele di Castelnovo ne’ Monti.

L’obiettivo è quello di costruire TenHub insieme alle comunità locali, trasformando gli hub non soltanto in nuovi spazi fisici, ma in luoghi vivi di partecipazione, formazione, innovazione e crescita per tutto il territorio appenninico.