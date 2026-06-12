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Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini di origini campane, rispettivamente di 42, 63 e 67 anni, con precedenti penali e di polizia, accusati di tentata rapina aggravata in concorso. Uno dei soggetti, in passato, aveva avuto domicilio a Marano sul Panaro.

L’operazione, come già anticipato, si è svolta con estrema rapidità intorno alle 11:00, quando il sistema d’allarme della filiale del Monte dei Paschi di Siena a Sassuolo, situata in via Manin 5, ha segnalato la presenza di intrusi all’interno dell’edificio. Ricevuta la segnalazione dall’istituto di vigilanza responsabile della sicurezza della banca, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Sassuolo ha immediatamente attivato il Numero Unico di Emergenza 112, coordinando l’invio sul posto di tre autoradio con personale d’intervento equipaggiato con giubbotti antiproiettile e armamento di ordinanza.

La prima pattuglia dell’Aliquota Radiomobile è giunta sul luogo in pochi secondi, dimostrando grande tempestività. I militari hanno rapidamente individuato i tre uomini all’interno dell’area, immobilizzandoli e procedendo al loro arresto prima che potessero portare a termine il tentativo di rapina. I tre arrestati erano travisati da maschere integrali in lattice progettate per alterare completamente le sembianze. Inoltre, le loro mani erano ricoperte da colla istantanea a base di cianoacrilato, presumibilmente per ostacolare eventuali rilevamenti di impronte digitali durante indagini tecnico-scientifiche. Al momento dell’irruzione, nella banca si trovavano 10 impiegati e 14 clienti. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, tutti sono rimasti illesi. Sono ora in corso ulteriori indagini per approfondire il caso.

L’operazione rappresenta un importante successo investigativo e operativo, reso possibile dall’efficacia del sistema di allarme, dalla rapida comunicazione al centralino d’emergenza 112 e dalla professionalità del personale della Compagnia dei Carabinieri di Sassuolo. Il loro intervento ha permesso di fermare l’azione criminale e assicurarne i responsabili alla giustizia. Si precisa infine che il procedimento penale è ancora nella fase preliminare e che gli indagati devono essere considerati innocenti fino a una sentenza definitiva di condanna.