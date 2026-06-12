

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un’impennata di micro-criminalità nella nostra città: furti, rapine e vetri rotti sembrano ormai all’ordine del giorno. Oggi abbiamo visto il culmine con il tentativo, fortunatamente sventato, di rapinare una banca di via Manin.

Ma oltre alla fuga di notizie, a testimoniare da un punto di vista quantitativo l’aumento del fenomeno, sono i dati della Prefettura di Modena: nel corso del 2025 infatti i furti in esercizi commerciali sono aumentati dell’80,77% mentre le rapine del 30,77%, con un +66% per quanto riguarda quelle in esercizi commerciali.

Non possiamo abituarci all’idea che tutto questo sia normale. Esistono responsabilità condivise dal governo nazionale e dalle amministrazioni locali. Da un lato è fondamentale prendere atto dell’incidenza dell’immigrazione (specie quella clandestina) sulla criminalità. Al nord-Italia oltre un furto su due è commesso da stranieri, molti dei quali illegalmente presenti sul territorio italiano. Futuro Nazionale ritiene di prioritaria necessità il blocco totale e immediato degli ingressi, l’aumento di rimpatri ed espulsioni, la costruzione di una struttura normativa ostile e deterrente verso chi è ospitato sul nostro territorio e delinque.

D’altro canto è fondamentale mettere in luce quali strumenti ha a disposizione l’amministrazione locale per contrastare il fenomeno. Da una migliore e più efficiente gestione dei pattugliamenti delle forze dell’ordine all’utilizzo del Daspo urbano, passando per l’adozione di dispositivi teaser da servire in dotazione alla Polizia Locale.

Per valutare queste ed altre soluzioni, presenterò al primo Consiglio Comunale utile un’interrogazione sulla sicurezza.

Sassuolo ha bisogno di un’amministrazione vigile e che si adoperi per tutelare l’incolumità dei suoi cittadini.

Giuseppe Vandelli

Consigliere Comunale di Sassuolo