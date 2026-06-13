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E’ stata inaugurata oggi con una grande festa e tante persone la nuova Casa della Comunità di Albinea, in via Papa Giovanni XXII numero 16, uno degli interventi finanziati con fondi PNRR in provincia di Reggio, con una spesa sull’edificio e le sue funzioni di oltre 237mila euro di importo.

La Casa della Comunità è un luogo di prossimità in cui i cittadini trovano accoglienza, servizi alla comunità e risposte ai bisogni sanitari, sociosanitari e sociali. È uno spazio nel quale i professionisti operano in modo integrato, dedicandosi alla progettazione e all’erogazione di interventi sanitari, di prevenzione e di integrazione sociosanitaria. La Casa della Comunità intende rappresentare a tutti gli effetti una vera “casa”, in cui trovano posto i professionisti, le associazioni di volontariato e gli enti locali, con risposte capaci di intercettare anche i bisogni del mondo del lavoro e della scuola. Un luogo per sentirsi accolti, sentirsi a casa e stare bene.

I servizi presenti

Ambulatorio infermieristico. L’ambulatorio risponde a bisogni sanitari e offre prestazioni infermieristiche di base e informazioni per l’orientamento dei cittadini all’interno della rete assistenziale dei sevizi sanitari.

Ambulatorio medico Casa della Comunità. L’ambulatorio fornisce assistenza medica diurna. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 8.00 alle 20.00; è possibile prenotare un appuntamento attraverso la Centrale Unica Cure non Urgenti (tel. 0522 290001).

Centro disturbi cognitivi e demenze (CDCD). Il centro si occupa della valutazione e diagnosi dei disturbi cognitivi, in particolare nella popolazione over 65, offrendo supporto e orientamento anche ai familiari. Promuove una presa in carico precoce e personalizzata. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di richiesta di valutazione geriatrica multidimensionale prescritta da medico di assistenza primaria o specialista e relativa prenotazione CUP, CUPTEL, FARMACUP, CupWeb. Telefono: 0522/339845 da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.

Medici di assistenza primaria. La Casa della Comunità Albinea ospita un’équipe di medici che ricevono i loro assistiti e i cittadini secondo modalità e orari comunicati al momento della scelta del medico o consultabili sul sito internet www.ausl.re.it.

Riabilitazione e rieducazione funzionale e territoriale. Il Servizio di Riabilitazione territoriale di Albinea fa parte della SOC di Medicina Fisica e Riabilitativa Territoriale e si occupa della valutazione e del trattamento dei disturbi motori, funzionali e neuropsicologici attraverso percorsi riabilitativi personalizzati. È rivolto a persone con esiti di patologie acute o croniche, con l’obiettivo di migliorare autonomia e qualità di vita. Per accedere al servizio è necessario essere in possesso di richiesta di visita fisiatrica prescritta da medico di assistenza primaria o specialista e relativa prenotazione CUP, CUPTEL, FARMACUP, CupWeb. Le Terapie Riabilitative prescritte vengono effettuate dai Fisioterapisti, Logopedisti, Terapisti Occupazionali del Servizio. In particolare si effettuano: riabilitazione neurologica, riabilitazione ortopedica e reumatologica, riabilitazione respiratoria. Per informazioni rivolgersi al 0522/339872 in orario di apertura del servizio.

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adoloscenza (NPIA). Il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Albinea è un polo territoriale afferente alla sede centrale di NPIA di Reggio Emilia e si occupa della cura e riabilitazione di minori da 0 a 18 anni con disturbi cognitivi, neuromotori, affettivorelazionali, problematiche psicosociali e disturbi pervasivi del neurosviluppo. Per l’accesso al servizio occorre l’impegnativa del pediatra di libera scelta o del medico di assistenza primaria. L’impegnativa consente la prenotazione della visita recandosi al CUP oppure tramite CUPTEL. Il Servizio è aperto da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 con accesso programmato su appuntamento, numero di telefono 0522/335598 – indirizzo mail: segreterianpia@ausl.re.it

Pediatra di Libera Scelta. La Casa della Comunità Albinea ospita un Pediatra di Libera Scelta che riceve i suoi assistiti secondo modalità e orari comunicati al momento della scelta del medico o consultabili sul sito internet www.ausl.re.it.

PUA – Punto Unico di Accesso. I Pua sono un punto fondamentale per l’accesso ai servizi del territorio, con la funzione di accogliere e intercettare i bisogni sanitari e sociali per garantirne una rapida presa in carico, anche con invio al servizio più appropriato. L’obiettivo è soddisfare bisogni di salute di persone fragili che necessitano di prestazioni sanitarie insieme a supporto e protezione sociale. L’accesso avviene mediante contatto con il PUA della Casa della Comunità di Puianello. 0522-335895 e 0522-880565.

Volontariato

Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia ODV (AIMA). Offre diverse attività a livello provinciale rivolte a persone con Alzheimer e altre forme di demenza, a familiari e caregiver, per garantire loro sostegno, informazione e formazione. Sede operativa e Centro di Ascolto presso Casa della Comunità di Albinea. 0522/335033 – aima@aimareggioemilia.it

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA). Offre sostegno e counselling ai pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e alle loro famiglie. Riceve su appuntamento al numero: 3314102040

Contatti della Casa della Comunità di Albinea. Telefono 0522/339811. Pec: casacomunitareggioemilia@pec.ausl.re.it

Le dichiarazioni

“Anche nei nostri comuni continua il difficile, ma indispensabile, percorso di rafforzamento della medicina territoriale per potenziare l’assistenza di prossimità – ha detto Roberta Ibattici, sindaca di Albinea – Sono passi importanti al fine di offrire servizi più vicini, continuativi e appropriati, capaci di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini, ma anche per assicurare la sostenibilità futura del sistema sanitario pubblico. Quello emiliano-romagnolo è un sistema di grande qualità, che tutti dobbiamo difendere, e che è già tra i top in Europa su prevenzione e screening, efficienza di sistema, attrattività sanitaria, eccellenze ospedaliere e che ora investe proprio sui servizi “intermedi”.

“La Casa della Comunità di Albinea è un presidio fondamentale di quella nuova rete sanitaria territoriale che stiamo costruendo in questi anni anche grazie alle preziose risorse che siamo stati in grado di attrarre dal PNRR – ha sostenuto Giorgio Zanni, Presidente della Provincia – Una rete territoriale di prossimità su cui dobbiamo continuare a investire con convinzione. Qui i cittadini possono trovare accoglienza, orientamento e servizi sociali e sanitari integrati, in un luogo pensato non solo per curare ma per prendersi cura e per accompagnare le persone e le famiglie nei loro bisogni quotidiani. È particolarmente importante che accanto ai professionisti sanitari trovino spazio anche gli enti locali e le associazioni di volontariato: perché prevenzione, cura e salute non si costruiscono unicamente negli ospedali, ma dentro una rete di relazioni, servizi e comunità capace di prendersi cura delle persone e delle fragilità”.

“Credo che questa inaugurazione abbia un significato che va anche oltre questa struttura. Le Case della Comunità sono uno degli strumenti con cui il DM 77 chiede di ripensare la sanità territoriale: più prossimità, più presa in carico, più integrazione tra servizi e territorio – ha affermato Maria Laura Arduini, Consigliera regionale – E oggi l’Emilia-Romagna è tra le poche Regioni che sta davvero attuando quel modello in modo concreto, investendo non solo sugli edifici, ma su un’idea di sanità pubblica più vicina ai cittadini. Per questo il valore di una Casa della Comunità sta certamente nei servizi che offre, ma anche nella capacità di diventare uno spazio aperto alla comunità: ai professionisti sanitari, al volontariato, alle associazioni, agli enti locali, alle famiglie. Perché la salute non si costruisce solo dentro un ambulatorio, ma anche attraverso relazioni, ascolto e vicinanza. E credo che questo sia il senso più vero della parola “casa”: un luogo pubblico in cui le persone possano sentirsi accolte, accompagnate e non lasciate sole”.

“La Casa della Comunità di Albinea si candida, sin da subito, ad essere al tempo stesso un luogo di cura e di incontro – ha detto il Direttore Generale di Azienda Usl IRCCS Davide Fornaciari – In questo edificio speciale infatti si ritroveranno i sanitari, il mondo del volontariato e i residenti della zona, per trovare le cure più adeguate per chi ne ha bisogno vicino al territorio. Con questo intervento inauguriamo l’ennesima struttura sistemata grazie ai fondi del PNRR, a dimostrazione dell’efficienza dell’Azienda nel mettere a terra risultati concreti, nei tempi previsti”.