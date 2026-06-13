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Sostenere la creatività del territorio e rafforzare il welfare di comunità attraverso piccoli progetti di prossimità rivolti alle famiglie: è questo l’obiettivo del nuovo Avviso pubblico promosso dal Centro per le famiglie distrettuale che mette a disposizione un totale di 11.250 euro di fondi regionali, destinando 1.250 euro a ciascuno dei 9 Comuni dell’Area Nord per finanziare piccoli progetti per ogni singolo comune. Possono presentare domanda non solo gli Enti del Terzo Settore (ETS), le associazioni e i comitati riconosciuti, ma anche reti civiche e gruppi informali strutturati che operano sul territorio. Le proposte possono riguardare temi importanti come l’uso consapevole della rete e dei social, la prevenzione delle dipendenze, le attività tra diverse generazioni e i momenti di festa e socializzazione per le famiglie.

I progetti dovranno essere realizzati entro il 15 dicembre 2026. Per spiegare come partecipare, come compilare i moduli e per rispondere a tutti i dubbi è previsto un incontro online aperto a tutti lunedì 22 giugno alle ore 17.30 al seguente link

https://us02web.zoom.us/s/83219854918?_x_zm_rtaid=EIGr1yiKT9SOarNcYmXRuQ.1781260880262.1d3ad79465255d1ad635d79d5b2e1ab0&_x_zm_rhtaid=466#success

C’è tempo fino al 10 luglio 2026 per candidarsi. I dettagli completi e i moduli da compilare sono disponibili sul sito internet dell’Unione (www.unioneareanord.mo.it, nella sezione Bandi e Avvisi). Per qualsiasi domanda o chiarimento sul bando è possibile contattare direttamente il Servizio Progettazione Territoriale al numero 0535 621466 o via mail a emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it.