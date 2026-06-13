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Il percorso di posa dei nuovi cassonetti per carta e plastica, intrapreso dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, interesserà nelle prossime tre settimane oltre 7.500 utenze delle zone residenziali centrali. In particolare, sarà completata la riorganizzazione nelle zone Crocetta-Torrenova, Leonardo da Vinci-San Faustino e infine Nicoli-Rainusso.

A partire da lunedì 15 giugno è infatti prevista l’installazione dei nuovi cassonetti, apribili gratuitamente con carta Smeraldo, nella zona compresa tra via Ciro Menotti, via Nonantolana (lato nord tangenziale Carducci) strada Albareto, via Pisacane, parco XXII Aprile, via del Lancillotto, completando le vie Nonantolana, Cuboni e Manara. Saranno interessate circa 2.650 utenze, di cui 2.450 domestiche e 200 attività commerciali.

Da lunedì 22 giugno i cassonetti arriveranno nell’area compresa tra strada San Faustino, via Marconi, via Corassori, via Giardini, strada degli Schiocchi, via Saragat, strada Formigina, viale Leonardo da Vinci, concludendo su via Newton. Qui saranno coinvolte circa 2.500 utenze, di cui 2.100 domestiche e 400 attività commerciali.

Da lunedì 29 giugno è prevista l’installazione dei cassonetti a completamento della zona Nicoli-Rainusso, compresa tra viale Italia, via Emilia Ovest, viale Barozzi, via Caula, via Luosi, strada San Faustino. Saranno interessate circa 2.550 utenze, di cui 2.250 domestiche e 300 attività commerciali.

Nell’ambito della riorganizzazione e in prossimità di alcune zone, sono state individuate anche alcune aree urbane che, per le loro caratteristiche, manterranno il servizio porta a porta per carta e plastica, ma con carrellati o bidoncini (niente più sacchi a terra). Rimarrà comunque attiva, per tutti i cittadini, la possibilità di utilizzare i cassonetti stradali

Ogni volta che i nuovi cassonetti per carta e plastica arriveranno in un quartiere, i cittadini saranno avvisati tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base. Anche chi proseguirà col porta a porta, sarà avvisato e gli saranno consegnati a seconda delle necessità bidoncini o carrellati. Si ricorda inoltre che nei nuovi cassonetti apribili con tessera i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è illimitato e gratuito. Nulla cambia per chi abita nel forese o nelle Zai (zone artigianali industriali) dove continuerà il porta a porta con sacchi.

Per informazioni sulle nuove modalità di conferimento di carta e plastica è attivo il numero dedicato 320 5762417 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17).