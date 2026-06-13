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Oggi il Prefetto di Reggio Emilia, Dr. Salvatore Angieri, ha incontrato presso il Palazzo del Governo il Console Generale della Repubblica del Senegal a Milano Djibril Fofana, in visita nella Provincia.

Nell’occasione, sono stati esaminati temi di interesse comune, come il contrasto ai fenomeni migratori irregolari e l’inclusione socio-lavorativa della comunità senegalese presente nel territorio reggiano, impegnata anche nel settore edilizio e metalmeccanico.

All’incontro hanno preso parte anche il Presidente dell’Associazione senegalese di Reggio Emilia e Provincia APS, El Hadjj Fave, la coordinatrice Mamour Diop, la portavoce Aissantou Seye e la rappresentante dei giovani Sokhna Diarra Cisse, impegnati in attività di volontariato in vari settori, tra cui quello amministrativo con attività di supporto per la comunità.

L’incontro ha permesso, in un’ottica di reciproca collaborazione un confronto tra Istituzioni, all’esito del quale il Console Djibril Fofana ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione riservata ai temi trattati e ha espresso apprezzamento per la collaborazione con le Istituzioni locali e per le opportunità offerte dal territorio reggiano, volte all’integrazione.

In conclusione, il Prefetto ha confermato l’impegno delle Istituzioni a proseguire nelle attività volte a favorire la formazione linguistica e lavorativa, per le quali saranno anche avviati progetti Fondo Asilo Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno.