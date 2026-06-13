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Il Questore di Bologna ha disposto la chiusura temporanea di un bar situato a San Lazzaro di Savena nei pressi di via Repubblica, per una durata di 7 giorni.

Il provvedimento, adottato in data 12 giugno 2026 su proposta della Compagnia dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena ed istruito dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è stato emesso ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S..

Tale decisione è maturata a seguito di numerosi episodi avvenuti negli ultimi mesi che hanno richiesto l’intervento delle pattuglie dei Carabinieri, tra cui il ritrovamento di sostanze stupefacenti e materiale per lo spaccio in possesso di un avventore, nonché diversi episodi di violenza occorsi all’interno o nelle immediate adiacenze del locale, caratterizzati dall’uso di spray al peperoncino e da persone in stato di alterazione alcolica.

Le autorità hanno rilevato che il bar era divenuto un ritrovo abituale di soggetti pregiudicati, configurandosi come un potenziale pericolo per la sicurezza dei cittadini e per l’ordine pubblico. Il Questore ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. finalizzato a colmare le carenze riscontrate nella gestione del locale da parte del titolare.

Il locale dovrà quindi restare chiuso per sette giorni a partire dalla data di notifica.