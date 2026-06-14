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Nella notte appena trascorsa, intorno alle 03:00, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vignola sono stati chiamati a intervenire d’urgenza a Castelvetro di Modena, lungo la strada provinciale SP 569 (via Statale di Vignola), a seguito di un grave incidente stradale. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, l‘incidente ha coinvolto due motocicli in un violento impatto che ha causato il ferimento di tre persone.

Il personale del 115, giunto sul luogo, ha lavorato per mettere in sicurezza l’area dell‘incidente e prevenire rischi di incendio dovuti alla fuoriuscita di carburante dai veicoli coinvolti. Inoltre, ha collaborato con i sanitari del 118, intervenuti con diverse ambulanze e un‘automedica, per fornire i primi soccorsi e assistere i feriti durante le operazioni di trasporto. Oltre ai Vigili del Fuoco e al personale medico-sanitario, sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari e gestire il traffico stradale, che è rimasto parzialmente bloccato durante le operazioni di soccorso.