Al Circuit de Barcelona-Catalunya va in scena l’omonimo Gran Premio, settima prova della stagione: la temperatura dell’aria è di 34 gradi, la pista è a 40. Lewis Hamilton scatta con gomme Soft usate dalla seconda piazzola, Charles Leclerc dalla decima con gomme Medium nuove.
Partenza. Al via Hamilton tiene la seconda posizione, mentre Leclerc sale in settima.
Giro 8. Gran sorpasso di Charles su Oscar Piastri. Il monegasco è sesto.
Giro 11. Lewis cambia le gomme e passa alla mescola Hard. Rientra settimo, Charles quinto.
Giro 12. Si fermano anche George Russell, Max Verstappen e Lando Norris. Leclerc è secondo, Hamilton quinto.
Giro 14. Si ferma anche Kimi Antonelli che lascia la prima posizione a Charles.
Giro 16. Stop anche per il monegasco che passa a gomme Hard. Torna in pista sesto, mentre Lewis è di nuovo secondo.
Giro 27. Hamilton si ferma per un set di gomme Medium. Riparte settimo. Charles è quinto.
Giro 28. Lewis supera Piastri all’esterno di curva 3 e sale sesto.
Giro 29. Si ferma Verstappen per il cambio gomme. Charles quarto, Lewis quinto.
Giro 31. Lewis supera Leclerc.
Giro 36. Pit stop per Lando Norris. Hamilton e Leclerc terzo e quarto.
Giro 37. Russell ai box per cambiare le gomme. Lewis e Charles secondo e terzo.
Giro 38. Antonelli imita il compagno. Ferrari prima e seconda.
Giro 39. Leclerc ai box per un altro set di Hard. Rientra sesto.
Giro 40. Virtual Safety Car per Fernando Alonso fermo in pista.
Giro 41. Lewis entra al box ed esce ancora al comando.
Giro 62. Antonelli ha un problema e si ferma. Ritiro anche per Charles per un problema idraulico.
Giro 66. Lewis Hamilton conquista la vittoria numero 249 della Ferrari, diventa il 41° pilota a riuscire in questo. Per lui è la vittoria numero 106.