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L’Unione delle Terre d’Argine ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per individuare soggetti gestori privati interessati alla gestione convenzionata, in regime di accreditamento provvisorio, di 25 nuovi posti di Casa Residenza per Anziani (CRA) da attivarsi presso strutture ubicate nel territorio dell’Unione. L’iniziativa risponde a un bisogno concreto e crescente sul territorio: garantire un’offerta residenziale adeguata per anziani non autosufficienti di grado medio ed elevato che necessitano di assistenza continuativa, cure mediche e infermieristiche.

La Casa Residenza per Anziani non è solo un luogo di cura: offre ospitalità, vita comunitaria, stimoli occupazionali e ricreativi, assistenza medica e riabilitativa. I nuovi posti saranno assegnati attraverso le graduatorie distrettuali, sulla base delle valutazioni dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), garantendo trasparenza ed equità nell’accesso. Il gestore selezionato dovrà rispettare i requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di accreditamento.

Questi nuovi posti si inseriscono in un quadro di investimento complessivo che l’Unione porta avanti con continuità nell’ambito del welfare territoriale. Il consuntivo 2025 del Fondo per la Non Autosufficienza — approvato in accordo con AUSL — ha registrato una spesa complessiva di 13.789.371 euro, finanziata in larga parte attraverso il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), che ha assegnato al territorio oltre 12,9 milioni di euro. Nel 2025 sono stati 1.861 gli anziani coinvolti nei progetti finanziati dal Fondo, in crescita rispetto ai 1.760 dell’anno precedente, mentre agli interventi per l’area anziani sono stati destinati complessivamente 8.313.933 euro, con una quota rilevante dedicata ai servizi residenziali, ai centri diurni e all’assistenza domiciliare. L’attivazione dei 25 nuovi posti accreditati si colloca dunque in piena coerenza con questa traiettoria di crescita, rispondendo all’aumento del fabbisogno registrato sul territorio.

Ad oggi i posti disponibili sul territorio dell’Unione sono 320 così suddivisi:

64 alla Tenente Marchi (Carpi),

80 al Quadrifoglio (Carpi),

61 al Carpine (Carpi),

62 Sandro Pertini (Soliera)

14 Focherini (Soliera)

60 Cortenova (Novi di Modena).

“Utilizzando nuove risorse Regionali” – dichiara Tamara Calzolari Assessore alle politiche sociali del Comune di Carpi – “i Comuni delle Terre d’Argine di concerto con l’AUSL hanno deciso di aumentare la disponibilità di posti residenziali convenzionati che sono una risposta vicina e sostenibile per le famiglie del territorio che affrontano la necessità di prendersi cura di anziani non autosufficienti. Questa importante scelta si inserisce in un sistema di strumenti che vogliamo ampliare e far evolvere con progetti innovativi per essere sempre più vicini ai bisogni dei cittadini.”

I soggetti interessati a gestire i nuovi posti accreditati devono presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 18:00 del 1° luglio 2026, inviando la documentazione richiesta via PEC all’indirizzo servizi.sociali@pec.terredargine.it.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Settore Servizi Sociali al numero 059 649932, entro le ore 18:00 del 24 giugno 2026.

L’avviso completo è disponibile sul portale di Amministrazione Trasparente dell’Unione delle Terre d’Argine: https://trasparenza.terredargine.it/unioneterredargine/?page_id=753