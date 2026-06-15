Annalisa Rabitti

In merito all’aggressione avvenuta nella notte scorsa al parco Campo di Marte, interviene l’assessora del Comune di Reggio Emilia alla Cura delle persone con delega alle Pari opportunità Annalisa Rabitti.

“L’aggressione a due persone trans non binarie avvenuta nella notte al parco Campo di Marte è gravissima ed è inaccettabile pensare che ancora oggi, nel 2026, si possa rischiare di essere aggrediti per un bacio in pubblico o per via della persona che si sta abbracciando – ha detto l’assessora Rabitti – Viviamo un clima culturale e politico in cui si normalizza e giustifica l’odio verso chi viene percepito come diverso, in cui alcune forze politiche soffiano sul fuoco delegittimando quegli strumenti necessari a costruire una società più giusta e rispettosa di tutte e tutti, come ad esempio l’educazione all’affettività nelle scuole”.

“Come Amministrazione – prosegue l’assessora Rabitti – non possiamo rimanere indifferenti a quanto accaduto e, come Amministrazione, vogliamo ribadire l’impegno per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle tematiche legate alla parità di genere e del rispetto dei diritti di tutte e tutti. Episodi come questo non devono trovare spazio nella nostra città. Proprio per questo nei giorni scorsi abbiamo approvato una delibera per partecipare a un bando Unar per potenziare il punto Arcobaleno e soprattutto Casa Tondelli, rifugio per le persone Lgbtqi* vittime di violenza e omofobia, che già nelle settimane scorse ha visto l’apertura di un secondo appartamento: quanto accaduto ieri notte dimostra come queste azioni siano quantomai necessarie”.

 

 