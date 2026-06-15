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Va in scena il 23 giugno 2026 alle ore 21 presso il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena a conclusione del festival L’Altro Suono È mio padre – Morricone dirige Morricone. Il concerto sarà eseguito come prova generale (aperta al pubblico, con ingresso a pagamento), una speciale anteprima per Modena in vista del tour organizzato da International Music And Arts e promosso in partnership con Radio Capital.

Il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone prende vita attraverso una prospettiva unica: quella dei suoi figli. A guidare l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena sarà infatti Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone, voce narrante. Un progetto che riporta la musica di Ennio Morricone alla sua origine più profonda, intrecciando esecuzione, racconto e immagini in una forma essenziale, evocativa e diretta.

A sei anni dalla scomparsa, avvenuta il 6 luglio 2020, la figura di Ennio Morricone continua a imporsi come una delle più alte espressioni della musica del Novecento. Autore di oltre 470 colonne sonore per cinema e televisione, vincitore di due Premi Oscar, tre Grammy Awards e protagonista di collaborazioni con registi quali Brian De Palma, Oliver Stone e Roman Polanski, Morricone ha cambiato per sempre il rapporto tra immagine e suono, lasciando un catalogo che attraversa generi, linguaggi e generazioni. È mio padre si muove in questa eredità e la riporta sulla scena senza filtri, nella sua dimensione più autentica.

Andrea Morricone ha scelto alcune tra le partiture più celebri e le affida all’ascolto così come sono state scritte, lasciandole parlare con la loro voce originaria, evitando qualsiasi intervento di adattamento. Il risultato è un suono che conserva intatta la scrittura del Maestro, nella sua precisione e nella sua forza evocativa, capace di restituire immagini che appartengono a tutti.

Accanto alla musica, Marco Morricone, voce narrante, accompagnerà il pubblico raccontando episodi e frammenti tratti dal libro Ennio Morricone, il genio, l’uomo, il padre, pubblicato da Sperling & Kupfer nel 2024, restituendo un ritratto costruito tra memoria personale e storia artistica.

Il programma si dispiega come un racconto in musica con i brani più iconici; dalle note di C’era una volta il West attraversa il lungo sodalizio con Sergio Leone, un legame nato negli anni Sessanta ma radicato molto più indietro, quando i due erano compagni di scuola. Il percorso si allarga poi ad altre tappe fondamentali, da La Califfa e The Mission, fino alla suite di Nuovo Cinema Paradiso con il celebre tema d’amore firmato da Andrea Morricone. A completare il programma Here’s to You, scritta con Joan Baez per Sacco e Vanzetti, e, in chiusura, Se telefonando, pagina entrata nella memoria collettiva che rivela un altro volto della scrittura morriconiana.

Le esecuzioni saranno accompagnate da immagini inedite, per un’esperienza coinvolgente e immersiva che vede la partecipazione del Coro da camera Ricercare Ensemble, del soprano Vittoriana De Amicis, del baritono Alessio Quaresima Escobar, della pianista Cecilia Grillo e dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Modena.

Biglietti 40€ posto unico salvo riduzioni in vendita da venerdì 24 aprile.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.