

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



“Faccio seguito alla lettera inviata da un residente, a nome degli abitanti della via, per rispondere puntualmente alle preoccupazioni espresse riguardo ai recenti episodi di maleducazione e degrado verificatisi in via Aravecchia e nelle aree adiacenti.

L’episodio specifico descritto dal cittadino – un individuo che manifesta comportamenti palesemente inappropriati e incivili in pieno giorno, a maggior ragione davanti a dei minori – è deprecabile e suscita la ferma condanna da parte di questa Amministrazione. Nessuno intende negare la gravità di tali singoli accadimenti o minimizzare il disagio vissuto da chi abita o lavora nella zona. Tuttavia, definire l’Amministrazione comunale indifferente rispetto alle richieste emerse negli incontri e nelle raccolte firme dell’ultimo anno e mezzo è un’affermazione ingenerosa e fuorviante, che non rende giustizia all’enorme sforzo organizzativo ed economico messo in campo per la tutela del nostro centro storico.

Desidero anzitutto fare chiarezza sui fatti e sui servizi quotidianamente attivi. Nel centro storico operano tutti i giorni dai 4 ai 6 operatori ecologici dedicati esclusivamente alla pulizia. In particolare, nella zona di via Aravecchia e presso la vicina piazzetta Pascoli, un operatore è specificamente assegnato alla pulizia profonda con una frequenza di tre volte alla settimana. Si tratta di una misura straordinaria e mirata, una specificità introdotta appositamente per il centro che non trova eguali in nessun’altra parte del territorio comunale. Questa rimodulazione del servizio è stata istituita proprio a seguito dei tavoli di confronto avuti con voi residenti, con l’obiettivo di dare risposte concrete e immediate alle problematiche segnalate.

In merito alla reale entità del degrado strutturale percepito, ritengo opportuno riportare la situazione a elementi oggettivi. Proprio oggi pomeriggio, alle ore 15:30, è stato registrato un video ispettivo della via (che allego alla presente). Le immagini testimoniano in modo inequivocabile che lo stato dell’area, in pieno giorno, non corrisponde affatto allo scenario di abbandono totale o di “zona rossa” descritto nella lettera. Il marciapiede e gli spazi pubblici si presentano ordinati e regolarmente puliti dall’intervento dei nostri addetti.

Ciò non significa che non vi siano criticità legate all’inciviltà di alcuni frequentatori, ma le istituzioni continuano a potenziare gli strumenti di contrasto. A soli 100 metri dalla zona indicata sono perfettamente funzionanti due bagni pubblici gratuiti, a disposizione di chiunque. Per incrementare ulteriormente l’igiene delle strade, a partire dal prossimo mese di luglio verrà attivato un nuovo servizio di idropulitrice a cadenza settimanale, specifico per le vie del centro. Inoltre, dal mese di settembre, la presenza sul territorio verrà ulteriormente capillarizzata grazie all’introduzione della figura di un ulteriore “spazzino di quartiere”, un secondo operatore dedicato che fungerà da presidio mobile per il decoro del centro e non solo.

Accanto a questi interventi legati all’ambiente, prosegue il coordinamento con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine per monitorare il rispetto delle ordinanze e sanzionare le condotte illecite legate all’abuso di alcolici e al bivacco. I problemi esistono e ne siamo pienamente consapevoli, ma la collaborazione costruttiva tra istituzioni, residenti e commercianti resta l’unica via percorribile per ottenere risultati duraturi. Siamo certi che con l’introduzione di questi nuovi servizi e con il supporto civico di tutta la comunità, la situazione del quartiere conoscerà un ulteriore e sensibile miglioramento”.

(L’Assessore all’Ambiente e al Decoro Urbano Andrea Baccarani)