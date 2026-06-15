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Un intervento eseguito all’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha permesso di liberare l’arto inferiore di una paziente da un tumore del peso di 11 chilogrammi che si estendeva dall’inguine sino alla caviglia.

Si trattava di un liposarcoma, tumore maligno raro ed estremamente aggressivo che colpisce i tessuti molli. La massa avvolgeva per tutta la sua estensione sia i principali vasi sanguigni dell’arto che il nervo sciatico. Una localizzazione particolarmente delicata che, unita alle dimensioni eccezionali del tumore, rendeva l’asportazione chirurgica estremamente complessa.

Per l’estensione della massa e per il coinvolgimento di strutture anatomiche fondamentali, l’amputazione a livello della coscia avrebbe potuto rappresentare una possibile opzione terapeutica. L’equipe è invece riuscita a portare a termine con successo un intervento chirurgico conservativo, durato circa cinque ore, rimuovendo completamente il tumore e preservando la funzionalità dell’arto.

“Il Rizzoli è centro di riferimento internazionale per i tumori dell’apparato muscolo-scheletrico, tra cui rientrano anche i sarcomi delle parti molli, siamo quindi abituati a gestire la complessità clinica e chirurgica che comportano – spiegano i chirurghi ortopedici dott. Luca Cevolani, dott. Marco Colangeli e dott. Nikolin Ali della Clinica 3 di Ortopedia Oncologica del Rizzoli diretta dal prof. Davide Maria Donati, che hanno eseguito l’intervento chirurgico con la collaborazione del dottor. Stefano Ancetti e della dottoressa Alessia Sonetto della UOC di Chirurgia Vascolare dell’IRCCS Policlinico Sant’Orsola diretta dal prof. Mauro Gargiulo. – Questo caso ha rappresentato una situazione davvero particolare: grazie a un’accurata pianificazione e al lavoro chirurgico multidisciplinare, e con il supporto della struttura di Anestesia e Rianimazione del Rizzoli diretta dal dottor Alessandro Ricci e del personale infermieristico e tecnico di sala operatoria, è stato possibile asportare in sicurezza la massa tumorale nel suo insieme, riportando la gamba a una condizione anatomica il più normale possibile e preservandone la funzionalità”.

La paziente, proveniente dall’Abruzzo, ha già avuto la possibilità di rimettersi in piedi e camminare, iniziando così la riabilitazione fisioterapica necessaria a ripristinare la mobilità dell’arto operato.