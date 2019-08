Assestamento bilancio: Pd e Lista civica Francesco Tosi, piena fiducia al sindaco

Piena fiducia al Sindaco Tosi e massimo impegno per contribuire alla realizzazione del programma. I capogruppo ed i consiglieri delle liste della maggioranza fioranese rispondono alle insinuazioni riportate sulla stampa nei giorni scorsi su quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale sul tema del bilancio

“Stiamo muovendo i primi passi di un nuovo mandato amministrativo e metteremo tutto il nostro impegno per contribuire alla realizzazione del programma. Quanto accaduto nel consiglio comunale del 31 luglio scorso nulla ha a che fare con un tema di fiducia rispetto al Sindaco. Siamo un gruppo che ha lavorato insieme già dalla creazione delle liste elettorali, e continueremo a farlo”.

Questa la posizione dei gruppi consigliari di maggioranza del Consiglio Comunale fioranese che – in seguito agli articoli usciti sulla stampa nei giorni scorsi – intendono chiarire la propria posizione in merito a quanto accaduto nell’ultimo consiglio comunale sul punto relativo all’assestamento di bilancio.

“Si è trattato di un errore di inesperienza – dichiara il capogruppo del Partito democratico Federico Remigio. Nel nostro gruppo e nella nostra maggioranza vi sono diverse persone alla prima esperienza amministrativa, e questo è un valore aggiunto, in questo caso però non è stato compresa appieno la conseguenza del voto di astensione. Nessun dubbio in merito al bilancio, orientato tra l’altro a potenziare strutture e servizi indispensabili come asili e scuola”.

“Anche per il nostro gruppo si è trattato di un problema di poca dimestichezza con i termini politici – dichiara il vice capogruppo della lista civica Francesco Tosi è il mio SindacoMatteo Beneventi – Non è stata compresa la reale portata del voto di astensione. Nel confermare appieno la fiducia al Sindaco Francesco Tosi, evidenziamo che la nostra campagna elettorale si è svolta seguendo ed approvando in pieno i capisaldi del bilancio che conferma il buon governo della Amministrazione.”