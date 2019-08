Villetta razziata in via Pastrengo

Un altro furto alla Pista, con una villetta razziata in via Pastrengo. L’effrazione nella notte tra mercoledì e giovedì: i proprietari dell’abitazione, in vacanza proprio nei giorni in cui i “soliti ignoti” sono entrati in azione, si sono accorti dell’accaduto solo ieri, al rientro dalle ferie.

I ladri hanno forzato la porta di ingresso e agito con il favore delle tenebre.

Indagano i Carabinieri della stazione sassolese.