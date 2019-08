Salvo il dipinto di Ludovico Carracci con Carpi presente a Notre Dame a Parigi

Il dipinto di Ludovico Carracci con San Bernardino che salva Carpi da un esercito nemico, realizzato dal pittore bolognese nel 1619 per la Confraternita cittadina del Patrono, si è salvato dall’incendio che ha danneggiato la Cattedrale di Notre Dame lo scorso 15 aprile.

La notizia è stata comunicata oggi, lunedì 5 agosto, dai funzionari del Louvre con cui la direzione dei Musei di Palazzo dei Pio è stata in contatto con continuità nelle scorse settimane, fin dalle prime ore dopo l’incendio, per avere aggiornamenti sul destino e sulla collocazione della grande tela, giunta a Parigi con l’esercito Napoleonico nei primi anni dell’Ottocento.

«È una notizia bellissima che aspettavamo da settimane, quella giunta da Parigi – dichiara il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli –. L’attenzione che ci hanno riservato i funzionari francesi dimostra come il patrimonio storico e artistico, al di là dei campanilismi, appartiene davvero a tutti, ovunque si trovi, compreso quel dettaglio del dipinto che rappresenta la nostra città nel 1619 che i carpigiani hanno potuto ammirare nel Palazzo dei Pio nella mostra “Rare pitture” che allestimmo nel 2010 e per la quale ottenemmo il prestigioso prestito dal Ministero francese dei Beni culturali».

Il dipinto al momento dell’incendio si trovava in una sala della torre nord della Cattedrale. La maggior parte delle opere è stata evacuata da Notre Dame il 20 aprile, mentre il San Bernardino di Carracci è stato spostato la settimana successiva, dopo le festività pasquali. Si trova ora in sicurezza, in un deposito a Parigi.

Da quanto comunicato dai funzionari del Louvre alla direttrice dei Musei di Palazzo dei Pio, Manuela Rossi, l’opera non avrebbe subito danni.