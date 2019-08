Sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti: il comune di Castelnovo Sotto investe 180mila

Aumentare la sicurezza di chi si sposta a piedi, in bicicletta e in automobile rappresenta una priorità per l’amministrazione di Castelnovo Sotto. Ecco perché il Comune ha deciso di destinare 180mila euro per la manutenzione di alcune strade, piste ciclabili e marciapiedi.

I tratti che saranno sistemati e messi in sicurezza riguarderanno via Casanova, via Nievo, via Bersaglio, via Curiel, via San Biagio, via Prato Bovino, via Partigiani, via Pallaia e via Rivarolo.

I lavori sono iniziati oggi, lunedì 5 agosto, e si concluderanno entro i primi 10 giorni di settembre.