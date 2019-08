Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 21 agosto

Cielo irregolarmente nuvoloso per nubi alte e stratificate con alternanza di rasserenamenti. Locali addensamenti più consistenti potranno dar luogo a sporadici piovaschi o brevi rovesci più probabili in area appenninica nelle ore centrali della giornata. Temperature: minime comprese tra 23 e 25 gradi. Massime in lieve flessione con valori compresi tra 30/32 gradi del settore costiero e 34 gradi delle pianure interne. Venti: deboli variabili al mattino tendenti a disporsi dai quadranti orientali dalle ore pomeridiane. Mare: poco mosso al mattino , mosso dalle ore pomeridiane.

(Arpae)