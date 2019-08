British Gp, terza e quarta fila per Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci

Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci partiranno domani rispettivamente dalla terza e dalla quarta fila del British GP, in programma domani sul circuito di Silverstone alle ore 13:00 locali (le 14:00 in Italia) sulla distanza di 20 giri.

Questa mattina Dovizioso aveva concluso la FP3 in quattordicesima posizione ed aveva dovuto quindi prendere parte alla Q1, chiusa al primo posto in 1:58.944. Andrea ha poi migliorato il suo tempo nella Q2 girando in 1:58.762, esattamente lo stesso crono di Viñales, ma è stato classificato in settima posizione dietro al pilota spagnolo.

Danilo Petrucci, che nella FP3 aveva ottenuto il quinto tempo in 1:59.034 garantendosi l’accesso diretto alla Q2, non è invece riuscito a ripetersi in qualifica e partirà dalla quarta fila con l’undicesimo crono di 1:59.487.